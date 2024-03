I look di marzo: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo marzo?

Colore e fantasia

Arriva la primavera e le star si scoprono fantasiose. I loro look sono pieni di colori e stampe allegre, che chiamano la bella stagione. La più graffiante è Kim Kardashian, a Parigi con il maxi coat animalier di Balenciaga. Vasi e uccelli stilizzati nel minidress Valentino bordato di piume scelto da Serena Williams: il focus è sulle gambe toniche della tennista. A Positano con il marito, Elettra Lamborghini sembra una diva anni Cinquanta: l’abito a ruota con bustino di Dolce&Gabbana contribuisce all’effetto Dolce Vita. Blazer dress verde acido di Jacquemus per Elisabetta Gregoraci a Miami, mentre Natalia Paragoni in vacanza a Mauritius preferisce le paillettes The Attico.

Total white

Il colore più candido che ci sia prende una virata sexy grazie ai look delle star. Sono tante le bellissime a scegliere il bianco nel mese di marzo. Reduce dal successo (anche di stile) a Sanremo, Rose Villain a un party seduce con un abito Off-White con grossi oblò sui fianchi e sul busto. L’abito in maglina di Sandro fascia le famose curve di Emily Ratajkowski: il suo outfit da giorno si fa guardare. Jumpsuit Alice + Olivia per Elisabetta Canalis: lei gioca con i lunghissimi spacchi facendo svolazzare maliziosamente il tessuto. In vista delle elezioni presidenziali, Melania Trump torna a farsi vedere in pubblico al fianco del marito: il suo chemisier di Alexander McQueen è super chic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Streetstyle in nero

E’ il nero il colore dominante nei look delle star nella vita di tutti i giorni. Per un pomeriggio al luna park di Parco Sempione Chiara Ferragni opta per la comodità: la morbida tuta di Not After Ten è calda e comfy. Belen Rodriguez trascorre il pomeriggio con la figlia Luna Marì e sfoggia un total look firmato Hinnominate, marchio che ha creato insieme al fratello e alla sorella. Registro completamente diverso per Kristen Stewart che a New York abbina i micro shorts alle décolleté dal tacco altissimo. Dallo streetstyle alla tv: total black anche per Diletta Leotta a Michelle Impossible. Guarda nella gallery i look di marzo delle star.

Related Posts