Victoria Beckham, tacchi e stampelle: cosa si è fatta?

Cosa ferma Victoria Beckham? Di certo non una paio di stampelle. Con la sfilata del suo brand, in calendario il 1 marzo alla Paris Fashion Week, la designer non ci ha pensato minimamente a non presentarsi. Anzi, la stilista è riuscita a trasformare un infortunio in ulteriore visibilità mediatica, confermandosi un’icona di stile planetaria.

Cosa si è fatta Victoria?

Nel giorno di San Valentino, a pochi giorni dalla partenza per Parigi, Victoria Beckham aveva iniziato a postare sui social alcune storie dove mostrava il piede in un tutore nero. Cos’è successo all’ex Spice? Era stata lei stessa a raccontarlo ai follower. “Sono caduta in palestra” aveva ammesso su Instagram. Ci aveva poi pensato il marito, David Beckham, a confermare ai fan che si trattava di un osso rotto e a tranquillizzare tutti: a Victoria ci avrebbe pensato lui. Nel pubblicare un’immagine del piede della moglie, aveva usato emoticon a forma di cuore e di medico. Del resto, chi può curarla meglio?

David Beckham al fianco della moglie

Il legame tra David e Victoria Beckham è fortissimo. Dopo la crisi di oltre un ventennio fa, che ruotava intorno alla presunta infedeltà del calciatore, i due non hanno più avuto scombussolamenti. Al contrario, la coppia è più solida che mai e non manca di pubblicare siparietti casalinghi quotidiani. David e Victoria si punzecchiano, certo, ma non perdono occasione per lodarsi a vicenda. Adesso che lei è infortunata, lui non la molla un secondo. Gli scatti dei Beckham a Parigi per la fashion week parlano chiaro, lo sportivo è sempre al fianco della moglie: la protegge dalla pioggia con l’ombrello, le apre la portiera, la scorta all’uscita dall’hotel.

Stile da infortunio

Nelle immagini dei paparazzi parigini emerge dunque l’affiatamento tra David e Victoria Beckham ma è impossibile non notare anche lo street-style della stilista. Famosa in tutto il mondo per il suo approccio con la moda, Victoria Beckham dà lezione di look anche con le stampelle. Total black in pendant con l’ingombrante tutore per la designer in Francia, che non rinuncia ai maxi occhiali da sole nemmeno di notte. Leggings o pantaloni a zampa per lei, che alterna un cappottino alla giacca in pelle della linea che porta il suo nome. I lunghissimi capelli, scuri e wavy, completano gli outfit.

Tacchi e stampelle

A catturare l’attenzione nello stile di Victoria Beckham a Parigi sono però le scarpe. O meglio, la scarpa. Se un piede è per forza di cose imbragato nel tutore, l’altro è reso grazioso da un paio di slingback bianche con il tacco da cinque centimetri. Come dice il nome, le Coeur di Alaïa (990 euro) hanno la punta a forma di cuore: molto romantiche! Victoria dunque con rinuncia alle décolleté nemmeno con un piede rotto. Del resto, nel 2008, in un’intervista a Glamour, lei stessa aveva ammesso di non riuscire a concentrarsi con le scarpe basse. Al tempo era sembrata una battuta e invece…

Le proteste in passerella

Da Anna Wintour a Alessandra Ambrosio sono tante le vip sedute in prima fila per la sfilata di Victoria Beckham. Nel parterre non manca ovviamente la sua famiglia: ci sono David Beckham, tre dei quattro figli e la nuora, Nicola Peltz. Silhouette architettoniche, tailleur-pantalone, sete che scivolano sul corpo: la collezione per l’autunno-inverno 2024/2024 è sensuale. In passerella però ha trovato spazio anche la polemica. Durante il défilé un’attivista di Peta è entrata in scena con un cartello, per protestare contro l’uso della pelle. Victoria non si è scomposta e, dopo lo show, ha salutato il suo pubblico come sempre, nonostante l’inaspettata presenza davanti ai suoi occhi. Poi, con le stampelle, è uscita di scena tra gli applausi. In fondo, the (fashion) show must go on.

