Chiara Ferragni in bikini a Dubai scatena le critiche

Chiara Ferragni cambia aria e vola a Dubai con i figli. L’influencer alle prese con i problemi legati alla beneficenza e la separazione da Fedez ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua al caldo e, soprattutto, lontano dall’Italia. I contenuti social, sebbene molto diversi rispetto al passato, non mancano nemmeno negli Emirati Arabi. E, come sempre, ci sono anche le polemiche.

Fedez trasloca

Sono mesi duri per Chiara Ferragni: prima il pandoro-gate che l’ha travolta a dicembre, costringendola a rivoluzionare completamente la sua vita e il suo lavoro, poi l’uscita di scena (e di casa) di Fedez, con le relative indiscrezioni legate a presunti tradimenti, litigate e malesseri all’interno della coppia. I Ferragnez (o Ferragnex, come ormai vengono chiamati) che abbiamo imparato a conoscere non ci sono più. E’ tempo di un nuovo capitolo e mentre Chiara è in vacanza con i bambini, il rapper dichiara di essere alle prese con il “quarto o quinto trasloco” in un mese, come ammette papà Franco Lucia, che in questi giorni sta aiutando il figlio con gli scatoloni. Il cantante posta una storia polemica, in cui se la prende con i media, direttamente dal divano dell’appartamento in affitto, svelando di essere in slip neri e mostrando anche le calze firmate indossate al contrario. “Troverete articoli su questa stories che titola tipo ‘Fedez era in mutande con i calzini al contrario in una casa con una macchinetta del caffè e uno strano messaggio sulla parete’”, ironizza.

A Dubai con la famiglia

Insomma le tensioni in queste settimane non mancano ma da Dubai Chiara Ferragni prova a guardare al futuro. L’imprenditrice in viaggio con i piccoli Leone e Vittoria, è circondata dall’affetto della sua famiglia d’origine. Con lei ci sono mamma Marina Di Guardo, sempre molto protettiva nei confronti delle tre figlie, e Valentina Ferragni. Quest’ultima ha portato anche il fidanzato, Matteo Napoletano. I due sembrano innamoratissimi e postano scatti dagli Emirati Arabi: oltre a baci e toccatine, salta all’occhio anche il colorato completo floreale di Magda Butrym, indossato da Valentina. Negli scatti al femminile Chiara è più casual, con un crop top azzurro di Loewe (290 euro) e jeans cargo The Attico (1.070 euro). Sul profilo Instagram dell’influencer trovano spazio anche le foto dei bimbi, che però da qualche giorno vengono ripresi solo di spalle. Si vocifera che sia a causa di accordi (o disaccordi?) legali tra la Ferragni e Fedez sulla diffusione delle immagini dove si vedono i volti dei figli.

Il bikini dello scandalo

Leone e Vittoria non si vedono frontalmente negli scatti di mamma Chiara Ferragni ma gli hater hanno trovato comunque il modo di attaccare l’influencer. Al centro delle polemiche c’è un bikini effetto denim firmato Chiara Ferragni Brand. Slip sgambatissimi, occhietto su un capezzolo, stellina sull’altro: Chiara posa a più riprese e il risultato è alquanto malizioso. Il fisico snello in primo piano, lo sguardo languido, i capelli mossi: le foto della Ferragni fanno volare la fantasia e accendono… le critiche. Gli attacchi social sotto al post incriminato vertono su più argomenti, dalle indagini giudiziarie alla religione. Tutta questa storia della separazione è per distogliere l’attenzione da ciò che ha fatto, non cascateci! – Come ci si sente a rubare soldi e godersi la vita? – E’ Ramadan, sei in un paese musulmano, copriti per favore – E niente, non ce la fai proprio a stare lontano dai social – Una donna vuota – Il costume è brutto proprio – Che orrore questo bikini. Tra tanti insulti spuntano anche gli apprezzamenti: finalmente un sorriso – Sempre meravigliosa – Che tu possa vivere tanti bei momenti con i tuoi piccoli – Diverti e non pensare a nulla – Fedez ma hai visto cosa ti perdi?

Chiara toglie la fede

In piscina con Leone e Vittoria, allo spettacolo di luci e fontane di fronte al Burj Khalifa, nella cabina armadio del lussuoso resort per i suoi famosissimi fitcheck: le giornate a Dubai di Chiara Ferragni sembrano scorrere serene. Ovviamente lo sguardo dei follower si concentra anche sui suoi look, di fatto lei è ancora una trend setter seguitissima. Oltre al due pezzi in denim, Chiara ha sfoggiato anche un total pink, abbinato a un micro pareo. Ai suoi piedi ci sono sempre calzature comode, dalle slide azzurre Oran di Hermès (595 euro) alle ciabatte in gomma del suo brand, con i famosi occhietti. Tra tanti capi firmati si nota però una mancanza: la Ferragni ha definitivamente tolto la fede. Il vistoso anello Panthere di Cartier con diamanti, onice e smeraldi da 83.500 euro, portato sull’altro mano, non basta a distogliere l’attenzione. Guarda nella gallery le immagini della vacanza al caldo (bikini dello scandalo compreso).

