Paris Fashion Week, sfila Kate Moss… ma non è lei

Kate Moss sceglie con estrema attenzione le collaborazioni fashion e gli impegni di lavoro. A cinquant’anni e con una carriera nella moda da fare invidia alla maggior parte delle colleghe, Kate può permettersi di fare quello che le pare. Per questo motivo nessuno si sarebbe aspettato di vederla in passerella da Marine Serre, durante la Paris Fashion Week. E infatti…

Lo show al mercato

Marine Serre è un brand relativamente nuovo ma già molto famoso. Il merito è dell’ormai nota stampa con le lune, amatissima dalle star di mezzo mondo. La stilista che dà il nome al marchio, classe 1991, è acclamata dagli addetti al settore moda per il suo approccio fresco e per il suo impegno votato alla sostenibilità. Quello andata in scena a Parigi è uno show-spettacolo, con l’ambientazione che ricrea il Ground Control, un mercato coperto nel 12° arrondisement. Gli ospiti assistono da tavolini rotondi elegantemente apparecchiati con tovaglie bianche di pizzo, su cui sono sistemati fiori e tazzine di caffè. Dal vapore che rievoca sapientemente il fumo cittadino, ecco spuntare una modella d’eccezione.

“Kate Moss” da Marine Serre

La falcata fiera, le lunghe gambe affusolate, gli zigomi affilati, lo sguardo felino, i capelli mossi color cenere: ecco Kate Moss, in tutto il suo splendore, muoversi con audacia tra i tavolini del défilé. La modella indossa un completo giacca e pantaloni in pelle grigia con stampate le famose lune, abbinato a una camicia bianca. A ben guardare però, l’inganno viene svelato: non si tratta della Moss, bensì di Denise Ohnona, la sosia della top model. La somiglianza tra le due, entrambe britanniche, è impressionante, tanto che più di una volta Denise è stata scambiata per Kate agli eventi mondani. Lei, che lavora come doppelganger della modella, presenzia a programmi tv, posa con i famosi e calca persino la passerella. Non è infatti la sua prima volta sul catwalk, già nel 2020 aveva sfilato per Vetements.

La Moss a Parigi

Chi era certo di aver visto Kate Moss da Marine Serre è dunque rimasto deluso ma la modella alla Paris Fashion Week c’era davvero… nel parterre. Nella giornata inaugurale della PFW la Moss ha presenziato allo show di Saint Laurent. Complice un outfit estremamente rivelatore, alla sfilata quasi tutti gli occhi erano puntati su Olivia Wilde ma, non per questo, Kate è passata inosservata. La modella ha optato per un look anni Ottanta, composto da una maxi pelliccia ecologica nera, portata con shorts in pelle, décolleté in camoscio, collant velati e una canotta leggera. I capelli raccolti e un rossetto color corallo completavano la mise super sexy. Perché in fondo, come ammesso anche da Denise Ohnona, “there is only one Kate”: guarda il confronto tra le due nella gallery.

