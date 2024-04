Primavera in bianco per le vip: da Silvia Toffanin a Giulia Salemi

Con i loro outfit di primavera, le vip raccontano tutta la loro voglia di leggerezza. Lo fanno preferendo il colore che più degli altri esprime luce, libertà, purezza e voglia di un nuovo inizio: il bianco. Una nuance che si fa prepotentemente strada nei guardaroba. Jumpsuit, pantaloni cargo, minigonne a abiti in pizzo sono tra le loro scelte di stile che strizzano l’occhio alla sensualità senza perdere in eleganza.

Femminili in pantaloni

Classe, stile, comodità e sensualità, in una parola: jumpsuit. La tuta pantalone, dopo essere stata protagonista nei guardaroba delle vip, da qualche stagione è in penombra ma continua a esercitare il suo fascino. La sceglie, rigorosamente in bianco, Anna Safroncik: un modello Elisabetta Franchi con dettagli oro. Quella indossata da Elisabetta Canalis ha i pantaloni ampi con spacchi che svelano le gambe toniche. Femminile in pantaloni anche Diletta Leotta, che però allo stadio sfoggia un tre pezzi Parosh: per lei giacca, gilet sulla pelle nuda e cargo pants a vita bassa.

Bianco sexy tra pizzi, spacchi e cut-out

Se il bianco è il colore della purezza, le vip trovano il modo per aggiungere un pizzico di provocazione con pizzi, spacchi e dettagli cut-out. A “Verissimo” Silvia Toffanin sceglie un vestito Dolce&Gabbana romantico, discreto e molto elegante che si colora di sensualità grazie al gioco di trasparenze. Cecilia Rodriguez indossa un abito minimal e virginale nel taglio e nel colore, ma lo spacco che scopre la coscia per intero spariglia le carte e accende il sex appeal. Gioca con le aperture birichine e le asimmetrie Natalia Paragoni con uno degli outfit proposto in vacanza a Mauritius: un completo color panna semplice e innocente solo in apparenza. Elisabetta Gregoraci indossa l’iconica trama Genny, Michelle Hunziker a Striscia la Notizia è sinuosa, tra oblò e fiocchetti.

I dettagli che fanno la differenza

Per ravvivare un outfit total white bastano pochi dettagli che fanno la differenza, come la doppia fila di strass sulla scollatura del top The Archivia di Belen Rodriguez. Un tocco di luce sul décolleté della showgirl, e il suo sorriso fa il resto. Anche Rosa Perrotta attira l’attenzione e impreziosisce la mise con allacciature gioiello sul completo da scolaretta: blazer crop, gonnellina a pieghe e gambaletti creano un mix irresistibile. I bottoni che scorrono lungo il fianco del vestito bianco di Giulia Salemi disegnano la figura e sottolineano le forme dell’influencer, bellissima e sensuale in Philosophy by Lorenzo Serafini.

Rosalinda Cannavò in bianco sfoggia il pancione, Alice Campello il lato B. Guarda i loro outfit nella gallery…

