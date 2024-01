Due abiti da sposa e bouquet gioiello: i dettagli delle nozze dei principi del Brunei

Dieci giorni di festeggiamenti, culminati con un matrimonio da favola: per il matrimonio del principe Abdul Mateen del Brunei non si è ovviamente badato a spese. Del resto il piccolo sultanato situato nel nord dell’isola del Borneo può vantare su ricchezze pressoché illimitate. In questo luogo esotico e misterioso, il 32enne figlio del sultano ha sposato la 29enne Anisha Rosnah binti Adam. I look della sposa sono da capogiro in quanto a opulenza.

Chi sono gli sposi

Abdul Mateen del Brunei è figlio del sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, e della sua seconda moglie, l’anglo-giapponese Dayang Hajah Mariam. Il 32enne, ormai sposato, era uno degli scapoli più ambiti d’Asia. Molto avvenente, è particolarmente attivo sui social ed è noto come il “principe Harry del Brunei”. Anisha Rosnah binti Adam, 29 anni, commoner, è la nipote di uno dei consiglieri del sultano. I due si conoscono dall’infanzia e l’annuncio del matrimonio tra il principe e la sua amica di vecchia data ha conquistato i media di tutto il mondo.

Nel palazzo da 1700 stanze

Sono cinquemila gli ospiti accorsi da ogni angolo del pianeta per partecipare a questo royal wedding, che ha suscitato grande curiosità. Non sono mancate le teste coronate del Medio Oriente (come i reali di Giordania) e molte personalità politiche locali. Il matrimonio è andato in scena nella moschea del sultano Omar Ali Saifuddien, una struttura dalle cupole dorate nella capitale Bandar Seri Begawan. Il ricevimento si è poi svolto all’Istana Nur Iman, il Palazzo della Luce della Fede. La gigantesca residenza del sultano del Brunei si estende su una superficie di 2000 ettari e vanta 1700 stanze. Prima del sì del 14 gennaio, gli sposi Anisha Rosnah binti Adam e Abdul Mateen hanno festeggiato per dieci giorni. Le celebrazioni sono infatti iniziate il 7 gennaio ma, tra tutti gli happening, è la Istiadat Berbedak Diraja ad aver destato molta curiosità.

La Cerimonia delle polveri

La Istiadat Berbedak Diraja è la Cerimonia delle polveri, dove i due sposi vengono incipriati con la polvere reale sul volto. La miscela di sette ciprie colorate è una benedizione dei famigliari per la coppia pronta a unirsi in matrimonio. Per l’evento solenne Anisha Rosnah binti Adam si è presentata con un tradizionale abito rosso. La 29enne è entrata nel palazzo reale con uno scenografico copricapo, per poi svelare il viso, una volta seduta. Anche lo sposo, Abdul Mateen del Brunei ha sfoggiato un completo della stessa tonalità. Sorridente e sereno, si è fatto cospargere la miscela sulle mani e sulle guance.

I due abiti da sposa

Se l’outfit per il rituale del powdering (la Cerimonia delle polveri) ha catturato l’attenzione di molti, i due wedding dress sfoggiati nel giorno delle nozze dalla sposa hanno fatto brillare gli occhi ai fashionisti. Per la cerimonia religiosa, Anisha Rosnah binti Adam si è fatta confezionare un elegante abito Dior. Il vestito, che rispetta le tradizioni del Paese, ha le maniche lunghe e un motivo geometrico di cristalli su tutto il tessuto. Il lunghissimo velo completava la mise reale. Per il ricevimento a palazzo, Anisha Rosnah binti Adam si è cambiata, stupendo gli ospiti con un’incredibile creazione di Zuhair Murad. Il modello, in pizzo floreale e con applicazioni preziose, fasciava le forme della royal, sinuosa di fianco al marito.

La tiara e il bouquet prezioso

I look della sposa sono ricercatissimi e molto preziosi ma, in quanto a lusso, non si può non parlare dei gioielli. Sulle dita Anisha Rosnah binti Adam portava anelli con diamanti enormi, che sono però nulla se paragonati alla magnifica pietra a goccia che le adornava il collo. Carature altrettanto importanti si sono viste alle orecchie della giovane royal ma è forse la tiara il pezzo più impressionante. Realizzato su misura da Flower Diamond, il diadema è composto da 838 diamanti, tra cui 38 a forma quadrata, 14 ovali e 19 a pera, per un totale di 132 carati. L’intero processo di progettazione, realizzazione e finitura ha richiesto 8 mesi. Un accessorio unico che entra a far parte della collezione del sultanato. Una curiosità finale? Il bouquet della sposa non era composto di fiori freschi ma di pietre preziose. Guarda nella gallery tutti i dettagli di queste nozze da sogno.

