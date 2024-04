Pasqua in costume: ecco le vip che sono volate al mare

Nel dizionario delle vip Pasqua fa rima con… vacanza! Sono tantissime le famose ad essere partite in questi giorni di festa. Quasi tutte hanno scelto mete esotiche: dalla spiaggia postano foto da cartolina. Non mancano le immagini in costume da bagno: tra bikini allegri e interi firmati, l’effetto wow è garantito.

Dove sono le vip?

Chi è rimasto in Italia per le vacanze di Pasqua ha dovuto fare i conti con il meteo incerto, tra acquazzoni e vento forte, almeno al Centro-Nord. Registro diverso al Sud, dove il clima primaverile ha avuto la meglio. Le vip all’estero non hanno invece avuto problemi, tra caldo e sole. Ma dove sono andate le star? Sharm el-Sheikh si conferma una delle mete preferite dalle famose. La meta egiziana si raggiunge in poche ore di volo e garantisce la possibilità di mettersi in costume praticamente tutto l’anno. Pochi giorni fa ci era stata Chiara Nasti, con il suo splendido pancione pronunciato, adesso è il turno di un’alta mamma, Sophie Codegoni. L’nfluencer è in viaggio con la figlia Celine e con il compagno, Alessandro Basciano, con cui si è riavvicinata di recente, dopo mesi burrascosi.

Bollenti in bikini

Le Maldive sono una meta classica per le vacanze di Pasqua. Giorgia Palmas è volata nell’Oceano Indiano insieme al marito, Filippo Magnini, e alle figlie, Sofia e Mia. La famiglia si gode il caldo sulla pelle, tra lunghi bagni e relax sotto l’ombrellone. L’ex velina sul bagnasciuga si fa fotografare come un Sirena: nel bikini multicolor di F**K (79 euro) è una visione. I laccetti scendono maliziosamente sui fianchi mentre il reggiseno push-up sottolinea il décolleté. La Palmas condivide spesso con i follower i suoi allenamenti in palestra: il suo fisico è al top. In un atollo sperduto nel mare c’è anche Chanel Totti: l’influencer 17enne è insieme al fidanzato, Cristian Babalus. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti opta per un bikini floreale di Matinée (66 euro). Viaggio di coppia anche per Rose Villain, alle Maldive con il marito, il produttore Sixpm. La cantante si scatta un selfie malizioso allo specchio nel costume lilla.

Vip con l’intero

Chi l’ha detto che il costume intero è poco sexy? Ci sono due vip che in questi giorni sono state in grado di valorizzarlo al meglio. Elettra Lamborghini sta trascorrendo qualche settimana a Miami, città dove lei e il marito Afro Jack hanno una casa. Dal loro appartamento sulla spiaggia l’artista posta una carrellata di immagini per augurare ai follower una buona Pasqua. Per l’occasione Elettra opta per un onepiece dal brand inconfondibile: Louis Vuitton. Lei, che ama stuzzicare con i look, lascia la zip frontale pericolosamente aperta. In questa carrellata di star in vacanza, l’unica ad essere rimasta in Italia è Diletta Leotta. La conduttrice, prossima alle nozze con Loris Karius, è volata nella sua Sicilia, dove si è concessa anche un tuffo in piscina insieme alla figlia Aria. Il suo costume rosso di Blumarine fa molto Baywatch. Guarda nella gallery le foto delle vip al caldo: c’è anche Giulia Salemi alle terme in nero.

