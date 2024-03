Elisabetta Canalis vs Belen Rodriguez: sfida in intimo per Pasqua

Con le temperature in aumento le vip… si spogliano. Sfida bollente tra Belen Rodriguez e Elisabetta Canalis: nella settimana pasquale, le due hanno pubblicato contenuti piccanti in intimo. Fisici al top, sguardi maliziosi, lingerie sexy: le chiavi di seduzione ci sono tutte. Chi vince questa gara di malizia?

Elisabetta Canalis dipinge (in body)

Dalla villa di Los Angeles dove abita con la figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis dà il buongiorno ai follower, deliziandoli con un video provocante dove indossa solo lingerie Intimissimi. I frame più audaci sono quelli dove la showgirl, in giardino, si fai riprendere mentre dipinge un quadro con colori pastello. Il pennello passa dalla mano alla bocca, in un gioco di provocazione senza fine. L’ex velina indossa un body bianco in tulle impreziosito da un ricamo a fantasia geometrica sul décolleté: il pannello mesh sul ventre svela l’ombelico e gli addominali scolpiti mentre l’inguine è a malapena coperto dal tessuto rinforzato a V.

Primaverile in giardino

Rimaniamo nella residenza di Elisabetta Canalis ma ci spostiamo su una poltrona in giardino. Lì la showgirl posa sdraiata sui morbidi cuscini, indossando un completo intimo perfetto per la primavera. Il reggiseno a balconcino in romantico pizzo floreale bicolor dai toni delicati è rifinito con eleganti dettagli in raso, stesso motivo per gli slip: la Canalis è una visione. Terzo cambio per Elisabetta che, seduta sul tavolo, sfoggia lingerie dal sapore sponsale. Il due pezzi bianco è composto da un bustier con micro paillettes e bottoncini centrali e da slip abbinati. “Spring time, spring lace” (tempo di primavera, pizzo di primavera) scrive lei: i fan ringraziano.

Belen nella villa di campagna

Passiamo ora a Belen Rodriguez, seconda contendente in questa gara di seduzione. Dopo un periodo burrascoso, tra depressione e amori finiti, l’argentina sembra aver ritrovato la serenità, grazie all’amore dei due figli e della famiglia d’origine. Gli scatti con la lingerie Intimissimi segnano l’inizio di una nuova primavera, letteralmente e metaforicamente. E’ lei stessa a scriverlo su Instagram, nel postare le immagini: “La primavera, la rinascita, la luce… che ne dite? Vi piace?”. Eccome! Le foto della conduttrice sono patinate e bellissime. Lei indossa un bustier floreale bicolore e slip abbinati, mentre posa appoggiata alla persiana di una villa di campagna. All’ombelico spunta il piercing che si è fatta applicare da poco, anche questo simbolo del suo cambiamento.

Sexy sull’altalena

Mamma di Santiago e Luna Marì, Belen Rodriguez torna spesso bambina insieme ai suoi piccoli. Lei non si tira mai indietro per i giochi con i bimbi. Dopo aver trascorso tanti pomeriggi al parco, ecco che l’altalena nella villa diventa lo spunto per un video da Lolita. Belen a cavalcioni dondola e ammicca alla telecamera, indossando un reggiseno in pizzo azzurro che lascia anche intravedere i capezzoli. Il terzo look della Rodriguez è un completo total white con motivi geometrici. Infine ecco l’argentina sul far del tramonto con le poetiche colline a fare da sfondo: il due pezzi lilla e avorio richiama alla perfezione le luci soffuse del tardo pomeriggio di primavera. Elisabetta Canalis o Belen Rodriguez? Guardale nella gallery.

