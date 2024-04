Helena Seger, shopping di lusso nel quadrilatero milanese

La bella stagione finalmente in arrivo fa venire voglia di… shopping. Con le temperature in aumento le vip escono di casa e si concedono pomeriggi all’insegna degli acquisti di lusso. In questi giorni di feste anche Helena Seger si è dedicata a questa attività. La moglie di Zlatan Ibrahimovic è stata pizzicata dai paparazzi per le vie del centro di Milano: ma dove ha comprato?

Chi è Helena Seger, la moglie di Zlatan Ibrahimovic

Quella formata da Zlatan Ibrahimovic e Helena Seger è una coppia indissolubile. I due sono legati sentimentalmente da oltre vent’anni ma non si sono mai uniti in matrimonio. “Sposarsi potrebbe turbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore. Penso che le persone non sappiano quanto ho studiato, lavorato e combattuto” ha dichiarato lei alla rivista Mundo Deportivo. Non servono documenti per dimostrare la grandezza di un amore: loro sono unitissimi. Classe 1970, la Seger, ex modella svedese, ha undici anni più del marito e gli è rimasta a fianco nel corso di tutta la sua carriera sportiva. Nel 2006 e nel 2008 sono nati Maximilian e Vincent, i figli di Zlatan e Helena. Si vocifera che lei non si sia mai fatta affiancare da tate o babysitter, occupandosi in toto della gestione casalinga: una famiglia normale, nonostante la fama.

Cosa compra Helena?

Il legame tra Zlatlan Ibrahimovic e Helena Seger è dunque fortissimo. I due hanno un’ulteriore passione in comune: lo shopping. Lo sportivo è stato pizzicato più volte nel quadrilatero della moda milanese intento a fare acquisti, sia a piedi che a bordo della sua lussuosa Ferrari oro. Anche Helena si è recentemente concessa un pomeriggio a zonzo tra le vetrine. Insieme all’ex modella c’è il cagnolino di famiglia, un carlino. E’ la boutique di Hermès la meta per lo shopping della Seger. Nello store del lusso ha curiosato tra i gioielli, provando anche un bracciale. Durante la visita si è intrattenuta con i commessi, intervallando le chiacchiere al controllo del cellulare. Alla fine la moglie di Ibrahimovic è uscita dal negozio con un grande sacchetto di carta arancione: si sarà accaparrata una Birkin, la borsa più desiderata del mondo?

Casual per lo shopping di lusso

Helena Seger ha comprato beni di lusso nel negozio di una delle maison più elitarie ma, per il suo giro milanese, ha optato per un abbigliamento iper casual. I leggings grigio scuro sono firmati Lulu Lemon (98 euro), il brand di activewear al momento più amato dalle star. La canottiera azzurra è abbinata a un crop top a maniche lunghe con dettaglio cut out sulla schiena. Comodità ai piedi con un paio di sneakers Nike (190 euro). Le ZoomX Invincibile Run 3 del marchio sportivo sono cool. In testa Helena sfoggiava un cappellino New Era (28 euro) con il logo dell’AC Milan, squadra per cui ora Zlatan Ibrahimovic è consigliere, dopo averci a lungo giocato come attaccante. I capelli mossi e biondissimi erano raccolti in una coda, il volto è acqua e sapone: il look perfetto per un pomeriggio di shopping.

