Leotta, Barbie conduttrice in total pink

Diletta Leotta è tra le più affermate conduttrici sportive d’Italia. Che sia sul campo allo stadio, alla conduzione in studio o in diretta in radio, la star siciliana conquista cuori e simpatie.

Al di là di piglio e preparazione, Diletta Leotta piace anche perché è indubbiamente bellissima. Con i lunghi capelli biondi, le forme prosperose e un sorriso che ammalia, la Leotta sembra proprio una Barbie umana. C’è un altro particolare che la fa assomigliare ancora di più alla bambola più amata dalle bambine di tutto il mondo: predilige i vestiti rosa.

Dai corti e strizzati minidress di Elisabetta Franchi al costume arricciato Calzedonia fino al romantico trench in pvc con fiori ricamati Blumarine, Diletta Leotta vive di total pink. Microfono in mano e via, ecco la vostra Barbie conduttrice in carne e ossa.

