Irina Shayk, mamma single con stile

La fine della sua relazione, durata 4 anni, con Bradley Cooper è sulla bocca di tutti da settimane. Dopo qualche giorno per sé, tra shooting fotografici in Islanda e sfilate in Italia, adesso Irina Shayk fa la mamma a tempo pieno.

La super modella russa sta trascorrendo questo inizio d’estate a New York, dove ha casa, insieme alla figlia Lea De Seine. Tra passeggiate per Manhattan e parchi giochi, il duo è sempre stilosissimo e rigorosamente abbinato. Sembra esserci tempo instabile nella Grande Mela perché Irina Shayk esce un giorno in sandali e minidress e quello dopo in trench e stivali per la pioggia.

Nella prima giornata di giochi Irina Shayk e Lea de Seine sono tutte quadri nei loro abitini Burberry. Stesso brand per i sandali con dettagli rossi della piccola, Chanel invece per la mamma. Cambiano le previsioni ed ecco che le due vengono paparazzate con un trench in pendant verde militare e stivali per la pioggia. Il passeggino Cybex e l’amore di mamma Irina restano una costante in tutte le loro uscite.

