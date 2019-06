Fabio Rovazzi fa il sindaco, J Ax il testimone

Fabio Rovazzi è senza dubbio un personaggio versatile. Cantante, regista, attore, conduttore tv, a 25 anni può già vantare una carriera di tutto rispetto. Ora Fabio officia anche i matrimoni civili.

Ebbene sì, lo scorso weekend, nella splendida cornice del lago Maggiore, Fabio Rovazzi ha celebrato le nozze tra il rapper Space One, nome d’arte di Piergiorgio Severi, e Emanuela Muratore. Innamorati ed elegantissimi gli sposi: completo bordeaux con profili a contrasto per Piergiorgio, pizzi delicati per l’abito di Emanuela, creato su misura da Centro Sposi Paradiso. Impeccabile anche Rovazzi con lo smoking nero e la fascia “da sindaco”, come lui stesso si è autodefinito. Il cantante era accompagnato dalla nuova fidanzata, Karen Casiraghi che, tra il l’outfit Armani e i capelli turchesi non è passa inosservata.

D’eccezione anche il testimone dello sposo, J Ax, multifantasia in Etro. Il rapper e Space One non solo condividono una grande amicizia ma anche una straordinaria collaborazione artistica che prosegue da oltre 25 anni, quando insieme hanno fondato la crew Spaghetti Funk.

Una giornata speciale piena di amore, tatuaggi e musica.

