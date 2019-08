Jessica Aidi, la fidanzata sexy di Verratti

Della love story tra Marco Verratti e Jessica Aidi si è vociferato per mesi, da qualche settimana però c’è l’ufficialità. Il calciatore del PSG e della Nazionale italiana e la modella francese sono stati paparazzati insieme prima al GP di Monaco e, qualche settimana fa, durante una bollente vacanza a Mykonos.

Si è molto parlato di Marco Verratti in questo periodo, non tanto per le performance calcistiche quanto per la vita sentimentale. Pare infatti che il giocatore 27enne abbia lasciato la moglie Laura Zazzara e i due figli Tommaso e Andrea proprio per Jessica Aidi, dopo averla conosciuta in un ristorante parigino, dove lei fa (faceva?) la cameriera.

Chi è allora Jessica Aidi, la bellissima che ha fatto perdere la testa a Marco Verratti? Poco si sa in realtà di Jessica ma quello che si vede, grazie ai suoi scatti social, è davvero da urlo. Capelli ricci e selvaggi, bocca carnosa, fisico mozzafiato: grazie al corpo perfetto la Aidi è stata scelta quest’anno anche per l’ambita Swimsuit Issue di Sports Illustrated.

Sul magazine e su Instagram Jessica Aidi è spesso in bikini ma ha senza dubbio anche uno spiccato interesse per la moda. Dolce&Gabbana e Versace sembrano essere i suoi brand preferiti, a giudicare dagli outfit che sfoggia. Una passione made in Italy, per il fashion… e per gli uomini.