Vanessa Hudgens si sposa, il look è da… funerale

Weekend all’insegna del divertimento per Vanessa Hudgens. In fondo, questa è una delle ultime occasioni per l’attrice di fare baldoria da single. Le amiche le hanno organizzato l’addio al nubilato in montagna, nell’esclusiva località di Aspen, in Colorado. La star, prossima alle nozze con il giocatore di baseball Cole Tucker, ha documentato l’evento su Instagram: il look per il bachelorette party è davvero insolito.

Un weekend in bianco

“Il più iconico degli addii al nubilato ad Aspen grazie alle mie ragazze. Non avrei potuto chiedere di meglio” scrive Vanessa Hudgens sui social, nei postare un video riassuntivo della sua fuga tra i monti. Nel primo fotogramma la star esce dall’aeroporto, euforica e sorridente. Per questi due giorni colmi di spensieratezza si è vestita esclusivamente di bianco: del resto, è lei la sposa. Al suo arrivo in Colorado, Vanessa si è presentata con un look divertente, composto da un cappello da cowgirl con la scritta “bride” (sposa), una vistosa pelliccia beige, una maxi bag effetto fur di Prada (1.450 euro), pantaloni larghi e stivaletti imbottiti di Ash. Le calzature l’hanno accompagnata per quasi tutto il fine settimana, dove ha sfoggiato altri outfit, tutti rigorosamente total white.

La sposa con l’aureola

Il look più accattivante è però quello scelto per la festa di addio al nubilato. Per l’occasione Vanessa Hudgens ha indossato uno slip dress bianco con dettagli in pizzo di Love Shack Fancy (795 euro). Il vestito, lungo fino ai piedi, sembra una camicia da notte ed è molto sensuale. L’attrice l’ha abbinato a una corona con stelle luccicanti, che ricorda l’aureola della Madonna, usata come simbolo iconografico nelle raffigurazioni artistiche religiose. Da noi sarebbe considerato blasfemo ma negli Stati Uniti nessuno s’indigna. In realtà il tema per il party di Vanessa è un altro: un funerale.

“Il funerale” di Vanessa Hudgens

“Amo le serate a tema: riuscite a indovinare qual è?” chiede la sposa ai follower. Vanessa Hudgens, di bianco vestita, posa tra le sue damigelle, tutte in nero. Ci pensano proprio loro a farci sapere il mood del party organizzato per Vanessa. “Stiamo facendo il funerale alla vita da single della nostra migliore amica”. Un’idea un po’ macabra ma altrettanto divertente, perfetta nei giorni che precedono Halloween.

Il prossimo vestito importante che indosserà la Hudgens sarà quello da sposa. La star ha dichiarato al magazine People di essere nel pieno dei preparativi. Un’esperienza coinvolgente e molto stancante, da lei definita “pazza” e “selvaggia”. “E poi gli abiti da sposa sono così costosi” ha aggiunto l’attrice multimilionaria.

L’amore con Cole Tucker

Dopo la storia decennale con Austin Butler (ora fidanzato con Kaia Gerber), Vanessa Hudgens, 34 anni, ha ritrovato la felicità con Cole Tucker. Lui, 27 anni, è un giocatore di baseball professionista. I due hanno iniziato a frequentarsi nel novembre del 2020 e, qualche mese dopo, hanno iniziato a condividere scatti social. A febbraio 2023 la Hudgens ha ricevuto la proposta di nozze da Cole, che si è inginocchiato con in mano uno strabiliante anello di Chase Gregory. Secondo gli esperti, il grosso diamante ovale costa circa 250mila euro. Lei, che non ha perso occasione per mostrarlo a più riprese su Instagram, l’ha sfoggiato su un tappeto rosso agli Oscar. Guarda la festa “di funerale” di Vanessa Hudgens nella gallery.

Related Posts

———————————————————————————————-

Quanti anni aveva Vanessa quando ha fatto High School Musical?

Il debutto cinematografico di Vanessa Hudgens è avvenuto con Thirteen – 13 anni, anche se deve fama e riconoscibilità a High School Musical, dove incontra Zac Efron. Vanessa Hudgens aveva 16 anni quando ha interpretato il personaggio di Gabriella Montez in High School Musical. Il film primo è uscito nelle sale nel 2006.

Zac Efron e Vanessa Hudgens sono stati fidanzati?

Zac Efron e Vanessa Hudgens sono stati co-protagonisti della serie di film High School Musical e hanno iniziato a frequentarsi nel 2005. Si sono innamorati sul set del primo film e sono diventati inseparabili. La coppia ha poi recitato insieme in tutti e tre i film di High School Musical. Tuttavia, si sono lasciati nel 2010. Nonostante la loro separazione, sono rimasti amici e nel tempo hanno ricordato la loro relazione con affetto.