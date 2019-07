Kendall Jenner, bikini e amico misterioso

Sul set siamo abituati a vedere Kendall Jenner svestita e succinta ma quando non si tratta di scatti posati e patinati l’appeal è ben diverso. Le foto dei paparazzi attirano da sempre molto di più ed è per questo che le immagini scattate alla top model in vacanza stanno facendo il giro del mondo.

A Mykonos con un gruppo di amici Kendall Jenner se la sta davvero spassando in questi giorni tra gite in barca, passeggiate sulla sabbia e relax sul bagnasciuga. Sgambato e minimal il bikini scelto da Kendall, un modello giallo dal tessuto arricciato di Fella.

Nel gruppo di vacanzieri, tra cui figurano le top model Cindy Bruna e Joan Smalls, spunta anche un misterioso – quanto muscoloso – ragazzo che sembra avere un’intesa speciale con Kendall Jenner. Dai tuffi mano nella mano alle chiacchiere seduti sulla riva, i due hanno proprio una bella sintonia. Amore estivo per Kendall? Il sorriso radioso della Jenner sembra dare ragione a chi la vuole di nuovo innamorata, dopo la fine della relazione col giocatore di basket Ben Simmons.

