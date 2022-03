Trucchetti da Oscar: la mutanda-pantalone di Kim Kardashian

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy Da copiare 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

A inizio marzo, seduta in prima fila alla sfilata Balenciaga a Parigi, Kim Kardashian era rimasta affascinata da un abito azzurro della collezione autunno-inverno 2022 del brand. Era stata le stessa Kim a farcelo sapere, pubblicando una storia del vestito indossato dalla modella in passerella. Adesso quel look Kim è riuscita a portarlo sul red carpet in occasione del Vanity Fair Oscar Party 2022.

In azzurro per l’Ucraina?

Gira e rigira, è sempre Kim Kardashian la più audace di tutti sul tappeto rosso. All’esclusivo evento che si tiene dopo la cerimonia degli Oscar, la star ha catturato tutti gli sguardi con il suo abito aderentissimo e azzurrissimo. Una tonalità non casuale quello del modello, disegnato dallo stilista Demna Gvasalia a supporto dell’Ucraina (LEGGI QUI tutti i dettagli). La nuance color cielo richiama appunto la bandiera del Paese in guerra. Molti si sono interrogati se Kim abbia così voluto prendere posizione in merito al conflitto. La risposta, per ora, non c’è ma di fatto la Kardashian ha saputo abilmente attirare l’attenzione su di sé ancora una volta.

In solitaria sul red carpet

Stivali neri a punta, occhiali futuristici, grossi orecchini di diamanti e una coda di cavallo hanno completato l’outfit di Kim Kardashian per la serata. In un’edizione che è ruotata intorno all’amore di coppia, tra baci, leccatine e anche schiaffi (GUARDA QUI), lei si è presentata da sola. Al suo fianco non c’era infatti il chiacchierato fidanzato Pete Davidson. A un certo punto è comparsa però la sorella Kendall Jenner, sempre in Balenciaga, che si è fermata per una foto a due.

Sotto al vestito…

Stretta nel vestito, che fasciava le sue forme come un guanto, Kim Kardashian era una visione. Sincera e attenta al suo pubblico, l’imprenditrice ci ha tenuto a condividere con i follower un segreto di look. “Under my Oscar dress”, si legge in una storia social, dove Kim inquadra le gambe. Sotto al suo vestito l’influencer indossava lo shapewear della sua linea Skims. “Si fa molta fatica a indossarli ma sono incredibili, scolpiscono davvero tutto il corpo”, ha aggiunto lei.

Kim Kardashian ha infine ammesso di aver dovuto apportare delle modifiche, accorciando i leggings perché troppo lunghi e tagliando un triangolo sulla pancia per allargarli. Sprazzi di normalità che i fan apprezzano… e le vendite s’impennano.

