Non poteva che essere Dolce&Gabbana l’abito da sposa di Kitty Spencer. La nipote di Lady Diana si è sposata con Michael Lewis a Frascati, presso Villa Aldobrandini. Un weekend di festeggiamenti blindati e principesci in cui ha sfoggiato diversi vestiti della maison italiana, ma con una stranezza: la mancanza della famosa Spencer Tiara.

Chi è Kitty Spencer

La sposa, nata a Londra nel 1990, è un’aristocratica inglese, discendente della famiglia nobiliare Spencer. Il padre Charles è il fratello minore della amatissima e compianta principessa Diana. Lady Katherine (Kitty) Eleanor Spencer, quindi, è prima cugina dei principi William ed Harry.

Kitty Spencer è anche una modella internazionale. Ad un anno ha posato con la madre per la cover di Harper’s Bazaar UK. Da lungo tempo legata al marchio Dolce&Gabbana, di cui è global ambassador da febbraio di quest’anno.

Dopo la laurea, la Spencer ha studiato storia dell’arte e italiano a Firenze, in Italia, per poi conseguire un master in gestione dei marchi di lusso a Londra.

Kitty ha sposato il miliardario Michael Lewis, più grande di lei di 31 anni, divorziato e con tre figli. L’imprenditore ha anche qualche anno in più del padre della sposa.

I 6 vestiti Dolce&Gabbana delle nozze

Tutti gli abiti della parentesi nuziale italiana di Kitty Spencer sono firmati Dolce&Gabbana. I festeggiamenti sono iniziati a Firenze, location dell’addio al nubilato con le amiche: la Spencer ha indossato un abito animalier e uno a pois.

Venerdì 23 luglio, la sera prima del matrimonio, ha scelto un abito e cappa in tulle celeste, ricamato con fiori rosa a punto croce. Sabato 24 luglio, il giorno delle nozze, la sposa ha alternato 3 principeschi abiti.

Per la celebrazione un abito in pizzo bianco di ispirazione vittoriana, con collo alto, maniche a sbuffo e stecche a vista sul corpetto. L’intero vestito era percorso, frontalmente e sul retro, da una lunghissima serie di bottoncini che ne sottolineavano la silhouette.

Per la cena, la sposa ha indossa un abito in doppia organza di seta dipinta a mano e impreziosito da fiori e cristalli. Infine al party un vestito da cocktail ricamato con perline argentate e dorate.

Il giallo della tiara mancante

Ben prima che le nozze Spencer-Lewis venissero celebrate, i bookmakers davano per scontato che anche Kitty avrebbe indossato la Spencer Tiara, scelta da tutte le donne della sua famiglia nel giorno del loro matrimonio.

Si tratta di un gioiello molto prezioso, con decorazione di tulipani e fiori a forma di stella, reso celebre da Lady Diana, che lo sfoggiò durante le nozze col principe Carlo. Fu indossato, come da tradizione, anche dalla madre della sposa, nel 1989.

Come mai Kitty non ha indossato il prezioso diadema di famiglia? Gli esperti dicono che sia un chiaro segnale della disapprovazione paterna al matrimonio con Michael Lewis. La Spencer Tiara è custodita nei forzieri paterni e il genitore non l’avrebbe concessa alla primogenita.

Ad avvalorare questa tesi, il fatto che Charles Spencer non era presente alle nozze della figlia: la sposa è stata accompagnata dall’altare dai fratelli Louis Spencer e Samuel Aitken.

