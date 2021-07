Tutto pronto per l’inizio dei Giochi della XXXII Olimpiade. Gli atleti azzurri sono a Tokyo, carichissimi per questa esperienza. Sui loro profili social fioccano le foto con le divise ufficiali della Nazionale Italiana, tute blu con tricolore sul petto, firmate Emporio Armani.

Giorgio Armani è infatti l’official outfitter della squadra olimpica italiana. Lo stilista, nel commentare l’incarico, ha fatto accenno alla recente vittoria italiana ad Euro2020: “Dopo le grandi soddisfazioni che i nostri atleti ci hanno regalato, seguirò le Olimpiadi con grande interesse e orgoglio. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione che conferma il mio forte legame con lo sport”.

Per la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi Olimpici, che si terrà presso lo Stadio Nazionale Olimpico di Tokyo, gli atleti delle diverse discipline sfileranno indossando un capo speciale firmato EA7 Emporio Armani. Si tratta di un completo bianco, in poliestere tricot shiny riciclato.

Una scelta particolare, questa del bianco, che allude alla purezza dello sport, su cui troneggia il tricolore, racchiuso in un grosso cerchio. La grafica rappresenta il perfetto connubio tra i colori nazionali e il simbolo del Sol Levante giapponese: due mondi lontani accomunati dagli stessi valori.

All’interno della giacca che indosseranno gli atleti, è riportato l’intro dell’Inno Nazionale. Da sempre sinonimo di unità ed appartenenza.

A portare la bandiera dell’Italia, con le divise ufficiali della Nazionale Italiana bianche, firmate Emporio Armani, saranno Jessica Rossi, campionessa del tiro a volo, ed Elia Viviani della disciplina ciclismo. Paola Egonu, della squadra di pallavolo femminile, su indicazione del Coni è stata scelta come portabandiera del vessillo olimpico.

