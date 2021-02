Vestiti sontuosi, eleganti, scenografici. Ogni abito da sposa visto durante i royal wedding è passato alla storia. Ognuno a modo suo e per motivi differenti, le mise della Regina Elisabetta, Lady Diana o, in tempi più recenti, Meghan Markle e Kate Middleton, sono amatissimi (e copiatissimi) dai sudditi britannici e non solo.

La Regina Elisabetta con la Primavera sul vestito da sposa

Per il royal wedding con il Principe Filippo, il 20 novembre 1947, la Regina Elisabetta ha scelto un abito da sposa romantico e delicato creato da sir Normann Hartnell. In duchesse di seta cinese color avorio, aveva scollo a cuore e una gonna a pannelli lunga fino ai piedi. Ma il pezzo forte era il lungo strascico, con ricamato un motivo ispirato alla Primavera del Botticelli.

Strascico da Record per l’abito da sposa di Lady Diana

L’abito da sposa di Lady Diana ha lasciato a bocca aperta gli oltre 800 milioni di telespettatori che il 29 luglio 1981 hanno seguito in diretta tv le sue nozze con il principe Carlo. Realizzato da David ed Elizabeth Emmanuel in taffetà color avorio, era ricamato con oltre 10mila tra perle e paillettes. Lo strascico è da record per i royal wedding: ben 7,62 metri.

Camilla all’insegna di eleganza e sobrietà

La seconda moglie del principe Carlo è Camilla, che nel giorno delle nozze il 9 aprile 2005 si è fatta notare per eleganza e sobrietà. Il suo abito da sposa era firmato Robinson Valentine: un raffinato vestito color crema abbinato a un cappotto damascato e in testa un cappello Philip Treacy.

L’abito da sposa di Kate Middleton tra i più costosi della storia

Il 29 aprile 2011 si sono accesi i riflettori sul romanticissimo royal wedding tra William e Kate Middleton. L’abito da sposa ha fatto scuola ed è stato tra i più copiati degli anni successivi. Disegnato da Sarah Burton, stilista di Alexander McQueen, era in satin e gazar di seta bianco e avorio. Il costo di 400mila dollari lo fa entrare nella top 10 di vestiti da sposa più costosi.

Doppio vestito per Meghan Markle

Meghan Markle non è una che si accontenta, e così per il royal wedding con il principe Harry il 19 maggio 2918, di vestiti ne ha voluti due. L’abito da sposa vero e proprio era un Givenchy in organza bianca con scollo a barca e maniche a tre quarti. Per il party ha indossato uno Stella McCartney con scollo all’americana, sempre candido.

L’abito “rivelatore” della principessa Eugenia

Maniche lunghe, gonna voluminosa e lungo strascico hanno caratterizzato l’abito da sposa Peter Pilotto della principessa Eugenia e Jack Brooksbank, il 12 ottobre 2018. Ma il pezzo forte era la scollatura a punta davanti e dietro, a scoprire la cicatrice della sposa. Per il party invece ha scelto uno Zac Posen drappeggiato sui toni del rosa.

Principessa Beatrice, abito da sposa all’insegna del riciclo

Il royal wedding è stato rinviato più volte a causa della pandemia, ma alla fine il 17 luglio 2017 la principessa Beatrice ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi. Per il gran giorno ha puntato sul riciclo, chiedendo in prestito a nonna Elisabetta una creazione di Norman Hartnell del 1960. Un abito da sposa raffinato e scintillante e una scelta per nulla banale.

