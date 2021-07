Le curve di Diletta Leotta o la pelle nuda di tutte altre influencer? Con un luglio (e un giugno) così, agosto si preannuncia già bollente. Su Instagram le vip si sfidano a chi ha il costume più sexy. I follower aspettano trepidanti e sono prodighi di like e commenti positivi.

Wanda come Diletta

Sensuale e costoso l’intero Agent Provocateur di Wanda Nara. La signora Icardi l’ha messo in valigia per il viaggio in Tanzania beccando il pieno di like. Stesso brand e tipologia per Diletta Leotta: nei commenti i follower si chiedono se il reggiseno reggerà il suo abbondante décolleté. Lei, avvinghiata a Can Yaman, se la ride sorniona ignorando tutti: porta con sé l’anello che suggella la promessa (LEGGI TUTTO QUI).

Laccetti, oblò e finestre

Fa alzare la temperatura il bikini striminzito di Cristina Buccino, ancorato con un laccetto al suo fisico statuario e abbinato a un foulard Dior. Compra su Shein Antonella Fiordelisi, dimostrando che anche il low cost ha il suo perché in spiaggia.

Dayane Mello fa fare un giro social molto sexy al costume dell’amica Giulia Salemi. Bianca Atzei propone incroci sulla pelle, sui toni del lilla. La trasparenza del bianco non spaventa Carolina Stramare: l’ex Miss Italia in barca ha scelto un modello che valorizza le sue curve.

Lato B in primo piano

Tonalità blu per tre star amatissime sui social: Anna Tatangelo che stupisce con una serie di scatti a bordo piscina e Paola Caruso, che scuote la chioma bionda al vento. Gli interi sgambatissimi che hanno scelto scoprono glutei provocanti e acchiappaclick.

Colore del mare anche per Paola Di Benedetto: il suo sorriso conquista ma è difficile metterlo a fuoco nella foto che ha postato.

L’intero elegante e sexy

Il costume intero resta sempre la scelta più elegante. Aida Yespica con un classico nero punta sulla profondissima scollatura. Sceglie invece il bianco Noemi, che nel suo video brinda felice con un intero Talhita. Sabrina Salerno più colorata propone un buchetto sul suo leggendario décolleté. Cecilia Capriotti punta sulla geometria e Arisa… guarda nella gallery i costumi provocanti delle vip.

