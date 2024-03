Natalia Paragoni, vacanza formato famiglia a Mauritius

Natalia Paragoni si gode un’anteprima d’estate e parte per Mauritius insieme ai genitori, al compagno Andrea Zelletta e alla loro piccola Ginevra. Sui social condivide con i follower i momenti della sua vacanza, dal relax al sole con la bambina alle cenette romantiche, e ovviamente sfoggia i look seducenti e colorati.

Coccole e relax in vacanza

Quella a Mauritius è la prima vacanza di Ginevra fuori dall’Europa, come Natalia Paragoni sottolinea più volte nelle storie. Di recente lei e Andrea Zelletta sono stati in coppia alle Maldive dove si sono goduti una sorta di luna di miele. In quell’occasione erano stati inseguiti dalle polemiche per aver lasciato a casa la loro piccola, così stavolta sono partiti con la bimba nata a luglio e anche i genitori di Natalia. Tutti insieme si godono il lusso e il relax offerto dal resort da sogno in cui alloggiano. Con i follower condividono i balletti divertenti in spiaggia ma anche i momenti più dolci, come le coccole e i bagnetti in piscina della bambina.

I look di Natalia a Mauritius

In vacanza a Mauritius, Natalia Paargoni sfoggia sui social i capi che ha messo in valigia. L’influencer, che ha da poco cambiato hairstyle passando dal biondo al castano, inizia con i bikini. Prima ne indossa uno color quarzo La Reveche, chic e delicato, e poi quello decisamente più aggressivo nero con fantasia maculata e bordato di pizzo. Dagli abitini floreali Mar de Margaritas a quelli The Attico per le serate, i look sono freschi e allegri ma con un pizzico di seduzione. Non mancano nemmeno gli outfit sportivi formato famiglia, come quello in denim coordinato con Ginevra e Andrea Zelletta.

La storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta fanno coppia dal 2019. Si sono conosciuti grazie alla partecipazione a Uomini e Donne quando lei era corteggiatrice (all’inizio di un altro ragazzo) e lui tronista. Il loro amore ha resistito anche alla lontananza quando il dj ha partecipato al Grande Fratello Vip. Un anno fa, la notizia della gravidanza. “Tutto questo è stato voluto e cercato” aveva detto Natalia a proposito della bimba in arrivo. Sui social si mostrano sempre felici e spensierati, e in vacanza più affiatati che mai.

Sfoglia la gallery e guarda tutti i look della vacanza di Natalia Paragoni a Mauritus.

