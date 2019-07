Luigi Di Maio trendsetter col costume Arena

Ma chi l’ha detto che gli uomini sono poco interessati ai vestiti? Il sesso maschile si sta prendendo una fetta sempre più consistente di mercato dello shopping e soprattutto adesso detta le tendenze. Ad estate inoltrata, con tutti i vip in vacanza, cosa può essere più trendy dello swimwear?

Lyst, motore di ricerca online nel settore della moda, ha monitorato il comportamento di oltre 5 milioni di utenti su 12mila siti di e-commerce, mono e multi brand, analizzando 70mila ricerche per la categoria “costumi da bagno uomo”. Lo studio ha portato alla compilazione di una lista di 6 trendsetter che più di tutti quest’anno influenzano gli outfit maschili da spiaggia.

Se alcuni nomi sembrano proprio ovvi, altri sono davvero insospettabili. Fisicato e pure un po’ egocentrico, grazie allo scatto in barca col costume nero, Cristiano Ronaldo ha fatto impennare le ricerche del suo modello Dolce&Gabbana del 40%. Fedez è sposato con l’influencer più famosa del mondo, Chiara Ferragni. Non stupisce dunque che il costume di Prada con le fiamme, indossato in Polinesia, abbia fatto registrare un picco del 20%.

Da quando ad aprile Jude Law è apparso in slip bianco sulla spiaggia per girare la serie tv che lo vede protagonista, The Young Pope, la caccia a questo particolare capo di abbigliamento si è fatta serrata: +180% su Google & co. Luigi Di Maio non sembra proprio un modaiolo e invece il politico pentastellato in vacanza in Costa Smeralda ha portato a un incremento del 9,7% nei motori di ricerca per il classico boxer blu Arena. Ci sono pure Ignazio Moser a righe e Francesco Totti fluo: li trovi tutti nella gallery.

