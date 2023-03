Naomi Campbell accusata di fotoritocco, i follower: “Ridicola”

Il tempo per Naomi Campbell sembra essersi fermato. La donna che ha contribuito a coniare il termine “top model” negli anni Novanta è ancora una delle protagoniste indiscusse per fashion system. Bellissima e irraggiungibile, non avrebbe bisogno di alcun artificio, eppure anche lei è di recente caduta nella trappola del fotoritocco.

Un vita al top

A 52 anni, Naomi Campbell non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Nel 1988, dopo aver posato per il Calendario Pirelli solo pochi mesi prima, Naomi è stata la prima donna di colore ad apparire sulla copertina di Vogue. Da allora la sua carriera è inarrestabile: ha sfilato per gli stilisti più prestigiosi e posato per i fotografi più importanti. Soprannominata “La Venere Nera”, ha cambiato per sempre il volto della moda. Sono notorie anche le storie d’amore della Campbell, in primis quella con Flavio Briatore. A maggio 2021 la modella ha annunciato di essere diventata mamma di una bimba, coronando il suo sogno di famiglia a 51 anni.

Agli Oscar

Famosissima e richiesta, nei giorni scorsi Naomi Campbell è stata invitata anche alle celebrazioni per gli Oscar 2023. Nello specifico la top model ha presenziato al Vanity Fair Oscar Party, la festa più esclusiva che ci sia. Sul red carpet Naomi era un meraviglia. Stretta in un abito haute couture di Schiaparelli (lo stesso brand scelto da Chiara Ferragni a Sanremo), ha messo in mostra il suo fisico da urlo. L’elaborato vestito, interamente ricoperto di tasselli rettangolari color crema, attira l’attenzione anche grazie a due motivi a conchiglia sul seno, con tanto di piercing-gioiello ai capezzoli. Un intricato collier in oro lavorato sottolinea il volto perfetto di Naomi, eppure…

Il fotoritocco

Per ricordare la serata da sogno, Naomi Campbell ha postato una serie di immagini su Instagram, compreso uno scatto in primo piano del suo volto di profilo. Gli utenti del web non hanno perso tempo, confrontando le foto delle agenzie di stampa con quella pubblicata dalla top. Appare evidente il fotoritocco del ritratto social. La pelle è più compatta, senza alcuna ruga di espressione, lo zigomo è più alto, il naso è più piccolo, i capelli sono acconciati diversamente e persino le pieghe naturali all’altezza dell’ascella sono spianate. I commenti non si sono fatti attendere: Cosa dobbiamo fare noi se anche Naomi pensa di doversi ritoccare? – Tesoro, assumimi, te le sistemo meglio io le foto – E’ il peggior lavoro di post-produzione che abbia mai visto – Ridicola, non vuole accettare il tempo che passa.

Sempre in passerella

Siamo abitati a vederla sul catwalk da oltre trent’anni ma lei non ha alcuna intenzione di smettere. Alle recenti sfilate per le collezioni autunno-inverno 2023, Naomi Campbell è stata più presente che mai. Sempre con outfit neri, tonalità che esalta il suo fascino, la modella ha incantato con la sua famosa falcata. L’abbiamo vista super sexy da Off-White a Parigi, graffiante da Versace a Los Angeles, elegante da Boss a Miami. Sempre con un po’ di make-up, certo, ma senza altri orpelli. In fondo lei non ha davvero bisogno di nulla. Guardala nella gallery (con e senza fotoritocco).

