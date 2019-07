Notte bollente a Tokyo per i Ferragnez

Dieci giorni a Tokyo per Chiara Ferragni e Fedez. Un po’ vacanza di famiglia, con loro c’è anche il figlio Leone, e un po’ viaggio di lavoro, l’influencer è infatti impegnata nelle riprese di un progetto ancora top secret.

Tra visite al negozio dei Pokémon e capatine nei vari store di adesivi e gadget giapponesi, i Ferragnez hanno trovato lo spazio anche per un po’ di vita di coppia. Nel corso di una serata in libera uscita, i due si sono lasciati andare a dei siparietti decisamente hot. Prima la cena nel ristorante di Kill Bill, poi il karaoke con l’immancabile entourage (truccatore, assistente personale e manager) che li segue in tutto il mondo, nel mezzo una passione che non siamo abituati a vedere da loro sui social. Chiara Ferragni che fa finta di leccare provocatoriamente il dito del marito, Fedez che si fa rimuovere la mascherina nera e bacia con ardore la moglie, con tanto di lingua in primo piano a favor di videocamera.

Per l’appuntamento bollente in Giappone Chiara Ferragni ha optato per un abitino nero firmato Sarah Cole x TBS che mostra le gambe e svela la pancia. Un vestito che, viste le premesse, una volta in hotel Fedez le avrà levato in fretta.

