Nozze al cinema, qual è l’abito da sposa più bello?

A chi non è capitato di sognare davanti al lieto fine di una commedia romantica? L’amore trionfa e la protagonista indossa un abito da sposa strepitoso. Da quello di Kate Hudson in Bride Wars a quello di Jennifer Lawrence in Hunger Games, ve li ricordate?

Bride Wars

Nel film Bride Wars, Kate Hudson presta il volto alla protagonista Olivia Lerner. Il suo abito da sposa, creato da Wera Wang, è un vero incanto. Il corpetto a cuore è in pizzo candido, ornato in vita da un cinturino color ciclamino. La gonna, lunga e ampia, è una nuvola di tulle. Da perdere la testa.

Hunger Games – La ragazza di fuoco

Nel film Hunger Games, Katniss Everdeen indossa un sontuoso abito da sposa creato dalla costumista con la collaborazione di Tex Saverio. Il corsetto è in metallo a forma di fiamma tagliato al laser. La gonna è vaporosa e realizzata in due strati di piume e di oltre trecento metri di tulle. Il tutto è tempestato da migliaia di cristalli Swarovski. Un vestito bellissimo, indossato alla perfezione da Jennifer Lawrence.

Marie Antoniette

Le amanti dello stile principesco andranno pazze per l’abito da sposa indossato da Kristen Dunst nel film Marie Antoniette. E’ un vestito pensato dalla costumista premio Oscar Milena Canonero, in stile barocco e quindi sfarzoso, infiocchettato e lussuoso a più non posso.

Se scappi ti sposo

Nel film Se scappi ti sposo Julia Roberts presta il volo a Maggie Carpenter, la ragazza allergica alle nozze ma destinata a capitolare. Ogni abito da sposa della pellicola è stato disegnato dal costumista Albert Wolsky. Ci sono modelli per tutti i gusti, ma per il più bello bisogna attendere il lieto fine. In seta bianca, lungo fino ai piedi e ricco di ricami è un concentrato di romanticismo.

Suits

Non solo al cinema: anche in tv si può ammirare un abito da sposa di tutto rispetto. Meghan Markle nella serie Suits ne ha indossato uno favoloso disegnato da Anne Barge. Vita alta, scollo a V, ricami a profusione e ampia gonna in tulle: uno stile che la futura Duchessa di Sussex non ha apprezzato molto, ma che ha colpito al cuore migliaia di fan.

Non ti basta? Se vuoi vedere l’abito da sposa di Sarah Jessica Parker in Sex and the city oppure quello di Bella (Kristen Stewart) in Twilight… clicca qui!