Sì lo voglio… l’abito da sposa visto al cinema

Dal vestito Givenchy di Audrey Hepburn in "Cenerentola a Parigi" a quello in pizzo di Dakota Johnson in "Cinquanta sfumature di rosso", ecco i più belli dei film

C’è chi l’abito da sposa lo vuole a sirena, chi ampio e voluminoso da perfetta principessa. C’è poi chi lo preferisce classico e delicato e chi punta tutto sull’eccentricità. Chi sceglie il romanticismo e chi non rinuncia alla sensualità. Ogni donna ha la sua idea di quale vestito sia quello perfetto per il giorno del sì, e spesso è il cinema a far nascere mode e tendenze. Da quello in pizzo di Anastasia Steele a quello sui generis di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), ecco i più desiderati visti nei film…

Cinquanta sfumature di rosso

In Cinquanta sfumature di rosso, la storia d’amore tra Anastasia Steele e il misterioso Christian Grey giunge a lieto fine. Per il fatidico giorno la protagonista, interpretata da Dakota Johnson, indossa un abito da sposa disegnato da Monique Lhuiliier. In pizzo chantilly francese, leggero e delicato, lascia scoperte le spalle e ha un lungo strascico in tulle.

Sex and the city

Ideato dalla mente eccentrica di Vivienne Westwood, l’abito da sposa di Carrie Bradshaw nel film Sex and the City, pomposo e voluminoso, è diventato un’icona. Il Cloud Dress fa parte della collezione F/W 2007-2008 della stilista ma sembra disegnato apposta per Sarah Jessica Parker. Il corsetto è in seta duchesse avorio con riflessi dorati. Per la gonna dai volumi esagerati sono stati necessari metri e metri di taffetà Radzimir in seta avorio.

Mamma mia!

Stile bo-ho chic per l’abito da sposa Amanda Seyfried che interpreta Sophie Sheridan del film Mamma mia! Perfettamente in mood con le musiche degli ABBA, il vestito di Anna Roth è di ispirazione hippie, morbido e impalpabile con lungo velo e coroncina di fiori.

Twilight – Breaking Dawn

Nella saga di Twilight, Kristen Stewart presta il volto a Bella Swan: ragazza qualunque perdutamente innamorata del vampiro Edward Cullen. L’abito da sposa che indossa per il giorno del sì è stato disegnato da Carolina Herrera e ha un valore di 35mila dollari. In satin e pizzo francese, ha una profonda scollatura sulla schiena ornata di pizzo e da una fila di bottoncini. Le scarpe sono Manolo Blahnik.

Cenerentola a Parigi

Un abito da sposa senza tempo quello indossato da Audrey Hepburn nel film Cenerentola a Parigi. Disegnato da Givenchy, è dal 1957 che continua a far sognare generazioni di donne. A vita bassa, con corpetto aderente, scollo a barchetta e ampia gonna in tulle, ha nella sua semplicità il vero punto di forza.

