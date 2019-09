Prima di Unposted Chiara posta i vecchi look

A Venezia 76 è il giorno di Chiara Ferragni. Il 4 settembre infatti l’influencer più famosa del mondo presenterà a critica e pubblico il docu-film sulla sua vita, Chiara Ferragni Unposted, diretto da Elisa Amoruso. Un progetto lungo ed ecommovente sulla vita e la carriera di Chiara, che è riuscita a trasformare il suo hobby, il blog The Blonde Salad, in un impero milionario.

Da sempre attenta ai suoi follower e pronta a spronarli in ogni modo, Chiara Ferragni condivide spesso su Instagram con sincerità i suoi sentimenti. Per quello che definisce uno degli eventi più importanti della sua vita, Chiara ha deciso di postare tutti i look indossati negli anni scorsi al Festival di Venezia, con una breve descrizione sia degli outfit che delle sue emozioni in quel momento.

2011: per il debutto al Lido, Chiara Ferragni ha indossato prima un vestito grigio lungo di Amen, che le era stato regalato, e qualche giorno dopo un minidress Cacharel. Emozionata e spaventata, scrive di aver fatto fatica a recuperare immagini che la ritraessero, tra tutte le star presenti

2013: già famosa e appena emigrata in America, Chiara Ferragni, trasparente in Alberta Ferretti, ha sfoggiato capelli più scuri e la confidenza che ormai conosciamo bene

2016: è la volta di un voluminoso abito Philosophy per una Chiara Ferragni da poco single e finalmente consapevole del suo potere. Qualche giorno dopo avrebbe avuto il primo appuntamento con Fedez

2017: sexy e ormai famosissima a livello mondiale, Chiara Ferragni ha scelto un abito su misura di Philosophy. Nel suo pancino, da due mesi, c’era già Leone. La notizia non era ancora stata divulgata ma il gossip la dava già per incinta

Cosa indosserà Chiara Ferragni questa volta, per calcare il red carpet da protagonista? Si parla di Dior, maison che l’ha vestita nel giorno del matrimonio e anche per l’arrivo a Venezia e di Philosophy, brand a cui si affida da tempo. Di certo la Ferragni si presenterà con il sorriso smagliante e la positività che l’accompagnano da sempre.

