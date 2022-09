Rihanna mamma bellissima in attesa del Super Bowl

Per mesi ha tenuto fan e fashionisti attaccati agli schermi dei telefonini: tutti volevano vedere gli outfit pre-maman di Rihanna. Dopo il parto, avvenuto il 13 maggio, la popstar aveva deciso di prendersi qualche settimana per sé e per la sua nuova famiglia. Ora però è tornata… e che ritorno! La notizia è sensazionale: sarà RiRi la protagonista del prossimo halftime show del Super Bowl, in programma il 12 febbraio 2023. Ad annunciarlo è stata l’NFL, la lega di football americano: già si fantastica su cosa indosserà per lo spettacolo d’intrattenimento.

I look pre-maman

Piume, minidress, tacchi altissimi, shorts, trasparenze: Rihanna non si era fatta fermare dal pancione durante la gravidanza, anzi, aveva deciso di abbracciare le nuove forme materne (rivedi QUI i suoi look). Dall’outfit rosa di Chanel che mostrava il ventre scoperto, scelto per dare l’annuncio, era stato un crescendo di proposte accattivanti, che avevano anche fatto storcere il naso a qualcuno. La stessa cosa sta succedendo ora che ha partorito. Com’era presumibile, RiRi non ha abbandonato il suo approccio irriverente alla moda, scatenando i maligni.

Nella notte con Asap Rocky

La storia d’amore con Asap Rocky va a gonfie vele e Rihanna ha scelto proprio il compagno per le prime uscite pubbliche post-partum. I due, che secondo i bene informati sarebbero diventati genitori di un maschietto (loro per il momento non hanno svelato ufficialmente il sesso del bebè), sono stati paparazzati in più occasioni nella notte newyorchese. RiRi ha alternato outfit comodissimi a proposte più sensuali. Jeans baggy, maxi giacche Balenciaga, pantaloni fluo, tshirt larghe ma anche gonne cortissime in denim e in pelle, con bustini che strizzavano il décolleté.

Le critiche

E’ proprio con questi look rivelatori che Rihanna è stata vittima in queste settimane della cosiddetta “snapback culture”, l’ossessione per il peso delle donne dopo il parto e la relativa aspettativa che le rivuole magre e toniche in pochissimo tempo. C’è chi la invita a coprirsi di più, chi le suggerisce di mettersi a dieta e chi invece si complimenta per questa scelta di mostrarsi senza vergogna e di indossare quello che più le piace. Lei non commenta ma continua a vestirsi con orgoglio come vuole e questa è la miglior risposta per gli hater.

Related Posts