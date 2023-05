Star e street-style: ecco le borse preferite (e molto costose) delle famose

Capita che le star nel loro tempo libero vadano in giro per commissioni con outfit decisamente rilassati. E ci mancherebbe! Abituate a essere sempre truccatissime e agghindatissime per esigenze di lavoro, appena hanno un moneto libero le vip si mettono comode. Casual sì ma guai a rinunciare alla borsa di lusso, in fondo sono sempre dive. Le it-bag più esclusive sono perennemente al braccio delle famose nei loro look di street-style: ecco le più ambite.

Le paillettes di Fendi

Maxi, mini, nere, colorate, in pelle, con il pelo o con le paillettes: in fatto di borse le scelte delle vip sono varie. La moda offre un ventaglio di possibilità pressoché illimitate e le star si divertono a giocare. La più allegra degli ultimi mesi è stata senza ombra di dubbio Sarah Jessica Parker. L’attrice si è fatta scattare delle foto a spasso per New York con quattro borsette a tracolla. Sono le Baguette di Fendi tutte lustrini che la Parker ha disegnato per il 25esimo anniversario dell’iconico accessorio della maison romana.

Hermès vs Chanel

In tema di colore, passiamo a Leni Klum, che vanta la borsetta più desiderata dai fashionisti. La modella è stata paparazzata nella Grande Mela con una Kelly Mini di Hermès color Malachite. Il prezzo? Circa 8mila euro in negozio, circa 20mila sul mercato secondario. Anche Sofia Richie ha scelto la maison francese. Per andare in palestra, la top ha optato per una classicissima Kelly Barenia. Restiamo sul lusso francese e passiamo a Chanel. Sono due le star che prediligono il modello Chanel 19: Jessica Alba e Anne Hathaway. La prima, al supermercato, opta per la tonalità Turquoise mentre la seconda punta sull’intramontabile nero.

Montone e triangolo

Passiamo ora a un serie di it-bag più divertenti. Outfit iper sexy per Emily Ratajkowski, che passeggia sui marciapiedi di New York con la mini, il crop-top e la Prada Symbole a forma di triangolo. A Los Angeles invece Olivia Wilde sceglie una borsa di montone (nonostante il caldo): è la Sac de Jour di Saint Laurent versione shearling. Chrissy Teigen è chic con una Bottega Veneta dal manico in legno mentre Hailey Baldwin è cool con la versione in pelle lavorata della Cassette (2.900 euro) dello stesso brand. E Angelina Jolie? Lei non sbaglia un colpo: scoprila (con tutte le altre star) nella gallery.

Related Posts