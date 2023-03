Chiara Ferragni, passione borse: l’ultima costa 85mila euro

L'influencer cambia un look via l'altro ma la costosissima "Birkin Rock" di Hermès è sempre al suo braccio

Chiara Ferragni è tornata! Dopo un periodo un po’ defilata dai social, per stare vicino a Fedez alle prese con gli effetti collaterali di farmaci antidepressivi, l’influencer ha ripreso a pubblicare su Instagram a tutto spiano. Le foto con il marito, le attività quotidiane dei figli Leone e Vittoria, i post commerciali e… una nuova borsa da capogiro.

Passione Hermès

E’ bastato un selfie in ascensore per mandare in visibilio i fashionisti. Chiara Ferragni sorride allo specchio mentre tiene in mano un mazzolino di mimose. Le ha ricevute da un amico a cena, in occasione della Festa della Donna, celebrata l’8 marzo. Gli appassionati di moda però non si sono concentrati sui fiori, bensì sulla borsa. Chiara è una grandissima appassionata dei modelli Hermès. Nello specifico l’influencer predilige le Birkin, seguite a ruota dalle Kelly. La sua collezione è vastissima e il patrimonio è inestimabile: basti pensare che nel mercato delle vendite secondarie una di queste it-bag, in pelle semplice, può costare dai 15 ai 30mila euro. I pellami esotici, come struzzo e coccodrillo, e le limited edition possono arrivare anche a 400mila euro.

La Birkin Rock

Chiara Ferragni ha già una Birkin Himalaya, una Birkin Cargo e una miriade di altre borse Hermès, in svariati colori e dimensioni. Lei le abbina ai diversi outfit, facendo rosicare gli appassionati del genere. L’ultimo suo acquisto è una Birkin Rock, un pezzo rarissimo e molto costoso: si trova online sui siti dei rivenditori a circa 85mila euro. Il modello in edizione limitata appartiene alla collezione uomo autunno-inverno 2022 della maison francese. Originariamente pensata per il pubblico maschile, è stata prodotta anche in taglia 25, quella scelta dalla Ferragni.

Le altre borse

Non solo Hermès per Chiara Ferragni, che spesso posta contenuti con it-bag di altri brand. Va detto però che, a differenza dei prodotti della casa di moda parigina, quasi tutti gli accessori degli altri marchi vengono pubblicati per esigenze di contratto. In primis, Chiara non perde occasione per pubblicizzare gli accessori che portano il suo nome: le borse con gli occhietti di Chiara Ferragni Brand sono amatissime dalle teenager. Negli scorsi giorni l’imprenditrice si è anche immersa a pieno nel trend Y2k, che ripercorre i primi anni Duemila, postando una serie di scatti dove tiene in mano la re-edition della Moon di Prada, in versione rosa Barbie. Non manca Louis Vuitton, maison con cui la Ferragni collabora da tempo. Per una serie di scatti provocanti ha scelto la Coussin. Prezzi, dettagli e foto sono nella gallery.

Come ha fatto la Ferragni a diventare famosa?

Chiara Ferragni è diventata famosa grazie al suo blog di moda “The Blonde Salad” che ha lanciato nel 2009. Ha documentato con una miriade di scatti il suo stile personale, tra brand firmate e scelte audaci. Da allora è diventata una delle figure più influenti nel mondo della moda e ha avuto un enorme successo non solo come blogger ma anche in molte altre imprese.

“The Blonde Salad”, il blog storico della Ferragni

“The Blonde Salad” è un blog di moda fondato nel 2009 da Chiara Ferragni, insieme a Riccardo Pozzoli. All’epoca Chiara Ferragni era una studentessa di diritto internazionale presso la Bocconi di Milano con una grande passione per la moda, i viaggi e la fotografia. L’idea era di sfruttare la notorietà della Ferragni e il suo approccio fashion per creare un blog di successo. Negli anni “The Blonde Salad” si è trasformato da semplice blog a un’azienda chiamata TBS Crew Srl che ingloba una talent agency, un magazine online e una piattaforma di e-commerce.

Quanto fattura il brand e quanto guadagna Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni è un’imprenditrice, blogger, designer e modella italiana. È amministratore delegato e fondatrice di TBS Crew srl e di Chiara Ferragni Brand. Dal 2021 è anche membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Tod’s. Le sue attività commerciali hanno generato circa 8 milioni di dollari (principalmente dalla sua collezione di calzature Chiara Ferragni Collection). La società Fenice Srl di Chiara Ferragni ha chiuso il 2021 con vendite per 4,6 milioni di euro, triplicate rispetto al 2020. L’utile netto è stato di 800.000 euro, aumentato del 23%. Il fatturato annuo stimato del marchio Chiara Ferragni è attualmente di circa 12,7 milioni di dollari.

Dove si è laureata Chiara Ferragni?

In molti si chiedono poi il suo percorso di studi. Chiara Ferragni non si è laureata. Dopo aver concluso le medie ha frequentato il liceo classico “Daniele Manin” di Cremona e successivamente si è iscritta all’università Bocconi di Milano senza però ultimare i suoi studi alla facoltà di Giurisprudenza.

