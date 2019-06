Tina Kunakey, bikini esplosivo dopo il parto

Tina Kunakey ci ha abituati ai suoi outfit sexy, al seno strizzato e alle gambe in vista. Ora che è da poco diventata mamma di Amazonie, insieme al marito Vincent Cassel, la modella non ha certo cambiato mood.

In una serie di scatti bollenti Tina Kunakey mostra ai follower scorci in bikini del suo corpo post parto. Prima il volto, struccato e disteso, con la famosa chioma di capelli ricci raccolta. Poi il seno, già bombastico di suo, reso esplosivo dalla maternità. Infine ecco l’inguine, nascosto da un micro slip a fiori. Impossibile non notare il segno dell’abbronzatura e la linea nigra, quella striscia di pelle scura verticale che compare in gravidanza.

Un corpo esplosivo, cambiato dai nove mesi di gestazione e proprio per questo ancora più bello per una Tina Kunakey sensualmente consapevole della propria forza di donna.

