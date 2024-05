Cannes inedita: sui social il dietro le quinte del Festival del cinema

Sta per concludersi la 77esima edizione del Festival di Cannes: il film vincitore della Palma d’Oro sarà annunciato sabato 25 maggio. Tra red carpet, eventi, cene esclusive e un po’ di gossip, in questi giorni gli spunti di conversazione non sono mancati, così come non sono mancate le immagini patinate dei fotografi. Tra tanti posati però, la vera curiosità ruota intorno ai momenti dietro le quinte, a quegli attimi di vita che le star decidono di condividere con i follower. Ecco un po’ di scatti privati, dai social delle famose in Croisette.

Gli ultimi ritocchi

Le star al Festival di Cannes sono considerate tra le donne più avvenenti del mondo. Attrici, modelle, cantanti, influencer: sul tappeto rosso la bellezza non manca. Dietro a tanto fascino ci sono però anche interi team di truccatori e parrucchieri. Le famose amano condividere con i follower scatti e video di backstage, intente a prepararsi per gli eventi in Croisette. Eva Longoria ha pubblicato sui social una foto divertente: lei ride, mentre due assistenti sono impegnati a chiuderle lo stretto vestito sulla schiena. Ultimi ritocchi al trucco per Kelly Rowland, lo sguardo però cade sulla spettacolare collana di diamanti Messika. Romee Strijd in un abito piumato di Eman Al Ajlan è quasi pronta per la serata, deve solo togliere la molletta tattica dai capelli. Izabel Goulart, sempre statuaria sul red carpet, si prende una pausa dalla beauty routine in hotel per annusare un mazzo di rose rosse.

Direzione red carpet

La distanza tra gli hotel sulla Croisette e il Palais des Festivals non è certo tanta ma, tra i tacchi vertiginosi e la folla di curiosi, è necessario spostarsi in macchina. Sono diverse le vip a postare immagini dall’auto. Giulia Salemi, star dei social in Italia, si scatta un selfie dal sedile posteriore: i rubini Damiani e il profondo scollo a V dell’abito di paillettes N21 enfatizzano il décolletè. Fiammetta Cicogna, in uno shirt dress immacolato di Prada, verifica di aver messo tutto il necessario per la soirée nella clutch Jimmy Choo. Scatto decisamente patinato per Winnie Harlow, divina nelle perle bianche dell’outfit Tamara Ralph.

Gioielli, unghie e… nudità

L’effetto wow sul tappeto rosso del Festival di Cannes è dato soprattutto dai gioielli da favola. Le pietre preziose arricchiscono ogni look e i brand di gioielleria più importanti fanno a gara per agghindare le star. Loro non perdono occasione per mostrare la maestosità degli accessori da milioni di euro, ricevuti in prestito. Selena Gomez avrà voluto condividere con i follower il colore delle unghie, un rosso acceso, o la lucentezza dei diamanti Bulgari che porta alle dita e al collo? “The most incredibile” scrive Elsa Hosk, nel pubblicare un primo piano sul collier e sugli orecchini Tiffany & Co. La più sexy è Rosie Huntington-Whiteley che si riprende a letto, completamente nuda: qualcuno avrà notato la grossa collana in oro giallo?

Sfondo mare

In Costa Azzurra il mare è… splendidamente azzurro. Allora perché non usarlo come sfondo nelle immagini social? La prima ad aver inaugurato questo trend nell’edizione 2024 del Festival di Cannes è stata Heidi Klum, in posa sul balcone del suo hotel. Dopo aver sedotto sul red carpet con un nude look strepitoso, Bella Hadid ha pensato di fare un po’ di pubblicità al suo nuovo brand di beauty, Orebella. In terrazza con il Mar Mediterraneo alle sue spalle, la top si è spruzzata un po’ di profumo. Diane Kruger sceglie una grande finestra per farsi scattare una foto. “And so it begins” (Si inizia), fa sapere ai fan. Guarda nella gallery i momenti privati delle star a Cannes 77: c’è anche Anya Taylor-Joy che abbraccia felice il suo abito Dior.

