Angelina Mango strega l’Eurovision con… la corona di spine

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 ha visto la nostra Angelina Mango tra le artiste più acclamate alla Malmo Arena, in Svezia.

Una canzone molto coinvolgente, una performance strepitosa e un look Etro che spacca: l’italiana non ha deluso i fan che l’hanno guardata da casa e supportata via social.

La performance di Angelina Mango

Non ci si annoia mica a guardare questa esibizione. Al ritmo della cumbia, una scatenata Angelina Mango ha cantato e ballato le coreografie del tedesco Mecnun Giasar. Energia e grinta sul palco, grazie anche al corpo di ballo, composto da cinque ballerine. È la “cumbia della noia“, si fa per dire, è servita.

Il look Etro per “La noia”

“Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa“. Detto fatto: ecco che la corona compare sulle tute in lycra nude con ricamo tattoo denominato “La noia” appunto. Etro firma gli scenografici outfit della performance, in continuità con il testo della canzone. “Quanti disegni ho fatto – Rimango qui e li guardo“, canta la Mango. Ed eccoli sulle jumpsuit trasparenti quegli elementi disegnati proprio da Angelina: peperoncino, rosa e corona di spine. Completa il look della cantante un bustino ricamato nei toni del bordeaux. Un look che ha preso vita grazie alla regia dello stylist Nick Cerioni.

Da Sanremo ad Eurovision

Angelina Mango aveva già scelto Etro per la sua partecipazione (e vittoria finale) a Sanremo. Per la kermesse musicale ha sfoggiato numerosi look di ispirazione gipsy romantica: outfit come corazza, vestiti che avvolgono e coinvolgono, tessuti che dialogano con il corpo e che contribuiscono a creare il mood della cumbia. Poi treccine, microgioielli e dettagli accessoriavano ogni mise della 23enne.

Etro ad Eurovision

Una proficua e fortuita collaborazione, quella del brand italiano con l’artista in gara ad Eurovision. La storia si ripete: anche i Maneskin hanno indossato estrose creazioni Etro sia per l’edizione di Sanremo che li ha visti vincitori, sia per la loro scalata all’Eurovision Song Contest, nel 2021. Guarda nella gallery il look disegnato per Angelina Mango dal direttore creativo di Etro, il designer siciliano Marco De Vincenzo. E incrocia le dita con noi!

Related Posts