Festival di Cannes, l’arrivo delle star… e i loro look

Non è maggio senza… il Festival di Cannes. L’appuntamento cinematografico porta in Costa Azzurra le star di tutto il mondo. Se sul red carpet e agli eventi collaterali le famose danno il meglio in quanto a look, anche gli outfit per l’arrivo in Croisette meritano l’attenzione dei fashionisti. A Venezia siamo abituati a vedere le vip sbarcare dal motoscafo, in Francia quasi tutte scelgono l’aereo come mezzo di trasporto. Ma c’è anche chi preferisce farsi fotografare direttamente in hotel. Ecco le mise “da viaggio” dell’edizione 2024 dell’evento.

Casual ma firmate

La prima ad arrivare a Cannes 77 è stata Heidi Klum. “Sono eccitata di essere qui per annunciare qualcosa di molto molto speciale” fa sapere la modella su Instagram. Cosa dovrà dirci? C’è chi parla di progetti di lavoro e chi si domanda se sia in arrivo un bebè da Tom Kaulitz. Di fatto lei, con una giacca in pelle rosa e i jeans cargo di Amiri non ha fatto niente per nascondersi. Il dettaglio malizioso è il foulard di Hermès portato a top. Nonchalance francese per Lea Seydoux. In aeroporto l’attrice ha optato per un cappotto nero, pantaloni flare, t-shirt bianca e sneakers Gazelle di Adidas, un classico senza tempo. Blazer gessato, sweatpants grigi e borsa Dior per la top Shanina Shayk, che porta al collo il nome del figlio, Zai.

Super chic in Croisette

Diva sul red carpet, Anya Taylor-Joy si è accertata di esserlo anche fuori. L’attrice, nota per il suo stile unico dal sapore vintage, ha optato per un outfit da aereo che non si vede certo tutti i giorni. L’abito plissettato di Atlein fasciava il corpo e svelava una gamba, grazie allo spacco vertiginoso. In testa l’attrice sfoggiava un gigantesco cappello in paglia di Jacquemus: cos’avranno pensato i vicini di posto sul volo? Taylor Hill ha proposto un outfit perfetto per la costa francese. La top model americana ha abbinato l’abito bianco traforato all’uncinetto, con leziosi sbuffi in pizzo su maniche e décolleté, a una borsa verde acqua di Chanel. Ai piedi spiccavano le zeppe in corda di Jimmy Choo: comode ma super chic. Scopri nella gallery i look da viaggio delle star al Festival di Cannes.

