Festival di Cannes, i look delle star sul red carpet

Pronti, partenza, via: è iniziato il Festival di Cannes. Quasi due settimane di cene, feste e, ovviamente, red carpet. L’importante manifestazione cinematografica richiama in Costa Azzurra una miriade di star. Per farsi notare, in Croisette bisogna andare. E allora spazio a abiti ricercati, gioielli da principessa e accessori cattura-sguardi: ecco i look delle famose.

Prima serata di Cannes 77

Ci sono sempre grandi aspettative sulla serata inaugurale del Festival di Cannes. Per l’opening dell’edizione 2024, le star hanno puntato sull’eleganza. Pochi look sexy (ma c’è qualche eccezione), molta classe. La più scenografica è Heidi Klum che, dopo essere arrivata in Costa Azzurra con un outfit comodo (ma firmato), ha deciso di stupire tutti con un abito rosso e molto voluminoso di Saiid Kobeisy Couture. Total red anche per Juliette Binoche, in Dior Haute Couture, e per Shanina Shaik, in Zuhair Murad.

Helena Christensen è una meraviglia nel vestito bianco di Vivienne Westwood con il bustino che strizza il seno. Black & white per la top Taylor Hill, regale con il collier Messika. Gioca invece con le piume rosa un’altra modella, Romee Strijd. Trasparenze e cristalli per la nostra Paola Turani, maliziosa nel long dress Rahul Mishra. Mood dark per Eva Green, nel tulle Giorgio Armani Privé. Guarda nella gallery i look delle star a Cannes 77.

