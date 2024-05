Kendall Jenner in bikini… da slacciare

L’estate non è ancora arrivata, ma Kendall Jenner è già pronta per tuffarsi nella stagione delle vacanze. Sui social i follower hanno potuto ammirare le sue foto in bikini, bellissima come sempre, mentre sfoggia il fisico tonico e il costume Calzedonia. Il brand l’ha scelta per promuovere i nuovi costumi e lei si mette in posa, a volte sorridente e a volte provocante, osando anche un topless malizioso.

Le foto a bordo piscina

Che bella Kendall Jenner a bordo piscina, con il bikini color lime Calzedonia. Sorride all’obiettivo allegra e giocosa, in altri scatti invece è più maliziosa e intrigante mentre scocca sguardi penetranti e mette in mostra il fisico slanciato. I laccetti del costume sembrano lì per essere slacciati, il tessuto si sposta rivelando scorci di pelle. Il classico segno del costume rivela l’abbronzatura che scalda il suo corpo. Via il top, la modella concede anche qualche scorcio bollente sul seno nudo, facendo attenzione a coprirsi con le mani per lasciar correre l’immaginazione. “Un essere umano fastidiosamente perfetto e incredibile”, la definisce con un pizzico di ironia sua sorella Khloe Kardashian.

Tutti vogliono Kendall Jenner

La collaborazione con Calzedonia per la nuova linea di bikini è solo l’ultima che nel giro di pochi mesi vede coinvolta Kendall Jenner. In primavera era stata scelta da Tommy Hilfiger come testimonial, mentre nel periodo natalizio era stata la protagonista della campagna di Jacquemus. Dal preppy style alle lucine sulle natiche nude, la modella è pronta a tutto e piace a tutti. I brand più grandi e famosi la desiderano e la corteggiano: non è un caso se, per il sesto anno di fila, è stata la top model più pagata al mondo.

Kendall Jenner e Bad Bunny sono tornati insieme?

Se la vita professionale va evidentemente a gonfie vele, sulle questioni di cuore di Kendall Jenner non è facile fare chiarezza. A dicembre si è chiusa la sua storia d’amore con Bad Bunny e successivamente sembrava essersi riaccesa la scintilla con il suo ex Devin Booker. Al Met gala però la modella è stata avvistata con il rapper e i loro sguardi complici e i sorrisi non sono sfuggiti ai paparazzi. Loro non si espongono, ma tra i follower sono in molti quelli che sperano (o addirittura danno per assodato) il ritorno di fiamma.

Un periodo complicato

Tutto sembra scintillare nella vita di Kendall Jenner, eppure non sempre è tutto oro quello che luccica. La modella ha confidato il suo periodo grigio in un’intervista a Vogue: “In questo momento, mi sento molto stabile, molto fiduciosa per quanto riguarda la mia carriera. Ma ho avuto due mesi difficili. Non sono stata me stessa, e i miei amici lo vedono. Sono più triste del solito. Sono anche molto più ansiosa. Quindi non ho intenzione di stare qui a comportarmi come se tutto andasse alla grande. Questa è la vita: ci saranno sempre dei momenti di tensione”, ha detto.

Chissà che la bella stagione, con il sole e le giornate al mare, non porti a Kendall Jenner un po’ di serenità in più. In questi scatti in bikini lei inizia a sorridere: guardala nella gallery.

