I Trump scappano da Londra, Melania non fa in tempo a cambiare cappotto

In occasione del vertice per i 70 anni della Nato, Donald Trump e gli altri rappresentati dei Paesi più importanti al mondo si sono riuniti nei giorni scorsi a Londra, invitati dalla regina Elisabetta. Per i leader tante conferenze stampa, cene di gala e outfit sontuosi. Sempre attenta al look, Melania Trump ha lasciato l’Inghilterra senza cambiare cappotto. Dimenticanza o scelta voluta? Tutto è cominciato al banchetto organizzato dalla royal family a Buckingham Palace. In un video, registrato a loro insaputa, si vedono Justin Trudeau, primo ministro canadese, che scherza e ride con il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro olandese Mark Rutte.

I LEADER DERIDONO TRUMP

Secondo gli esperti del linguaggio, che hanno analizzato i labiali dei personaggi coinvolti, il gruppetto stava deridendo Donald Trump. Immediata la reazione del presidente americano. Trump ha prima definito Trudeau two-faced (uno doppiogiochista) e ha poi fatto sapere via Twitter che sarebbe rientrato a Washington prima della fine del vertice. Il presidente ha specificato che “non faremo un’altra conferenza stampa perché ne abbiamo fatte anche troppe negli ultimi due giorni”.

MELANIA PARLA CON I LOOK

Proprio quando tutti escludono e deridono Donald Trump ecco che la moglie Melania Trump torna prepotentemente al suo fianco, con le sue scelte di look. E dire che negli anni la First Lady ha più volte preso le distanze dal marito con i suoi outfit. Proprio in un libro appena uscito, Free, Melania, l’autrice Kate Bennett racconta di come l’ex modella manifesti al mondo i suoi umori nei confronti del coniuge attraverso gli abiti che indossa. Melania è arrabbiata? Eccola in pantaloni, lei sa benissimo quanto a Donald piacciono gli abiti sexy e succinti. Non vuole stare troppo vicino al tycoon? Il trucco è appoggiare una giacca o un cappotto sulle spalle, in modo che lui non riesca a prenderle la mano.

LA VICINANZA AL MARITO

In occasione del viaggio nel Regno Unito però ecco la svolta. Per il summit Melania Trump ha sfoggiato, come d’abitudine, cappotti meravigliosi, del valore di migliaia di euro. E’ di un’eleganza senza fine la mantella gialla di Valentino scelta per l’incontro con Elisabetta ma è un altro il capo che non è passato inosservato, non tanto per la fattura, pur essendo altrettanto stupendo, quanto per un particolare inaspettato. Melania è solita cambiare capospalla ad ogni appuntamento, addirittura sale sull’Air Force One con un cappotto e scende a destinazione con un altro. Ad esempio, ha lasciato gli Stati Uniti con il nero Burberry ed è sbarcata a Londra con un rosso Calvin Klein.

IL CAPPOTTO DI ALEXANDER MCQUEEN

Per fuggire in fretta e furia dall’Inghilterra però Melania Trump, dopo aver presenziato a un evento natalizio benefico, è corsa direttamente in aeroporto da Donald Trump. Non solo la First Lady è salita a bordo dell’aereo con l’Alexander McQueen già visto alla festa con i bambini ma è anche arrivata in America con addosso l’identico modello pied-de-poule. Stesso cappotto ben infilato e stessa mano ben ancorata a quella del marito. Melania, ancora una volta, parla attraverso i vestiti.

