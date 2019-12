Elodie e Marracash, dito medio alla Prima della Scala

Elodie e Marracash la coppia che non ti aspetti di trovare nel foyer de La Scala. Soprattutto alla Prima. E invece, i due cantanti che vivono la loro splendida storia d’amore si presentano in pompa magna all’evento mondano e mondiale atteso da milioni di persone. Entrambi sono due star dei social e hanno catalizzato l’attenzione dei media negli ultimi mesi, ma per chi come loro arriva dalla periferia, non deve essere semplice sfilare al fianco della crème della borghesia meneghina (e internazionale). E invece no, la coppia Elodie e Marracash non ha affatto deluso, anzi, è stata oggetto di grande ammirazione alla Prima.

Elodie ha voluto condividere coi suoi fan i preparativi per questa serata. Sulle sue stories di Instagram si trovano i momenti del trucco e parrucco. Marracash lo vediamo comparire durante il tragitto verso il teatro, in pieno centro a Milano. Una macchina li accompagna alla Prima della Scala e qui spunta fuori il rapper cresciuto alla Barona: un bel dito medio verso la fotocamera che scatena le risate di Elodie.

IL LOOK DI ELODIE E MARRACASH

La sintonia di Elodie e Marracash si riflette anche sul look. Entrambi i cantanti si sono presentati a La Scala con lo stesso brand, Etro. Elodie elegantissima con un abito di paillettes dalla fantasia floreale e giacca in velluto rosso. L’animo ribelle di Marracash è pero sul collo. Abito scuro, niente cravatta, niente papillon: per lui una collana d’oro in bella vista.

TRA I VIP, VITTORIA PUCCINI E MARIA ELENA BOSCHI SINGLE

Moltissimi altri vip e politici hanno catalizzato l’attenzione dei fotografi. Dagli stilisti Dolce & Gabbana con un look retrò, al sindaco di Milano Beppe Sala con la compagna, a Mario Monti.

Una splendida Vittoria Puccini ha assistito alla Tosca con un abito Etro dal corpetto monospalla e con spacco profondo. Si è presentata da sola, esattamente come un’altra “star” delle serate mondane culturali, Maria Elena Boschi. L’ex ministro è stata la punta di diamante della “scuderia” Armani. Stesso brand per Claudio Santamaria e Francesca Barra che si confermano tra i più eleganti del foyer, lei addirittura con veletta luccicante a coprire il capo.

E’ una novità la presenza di Patti Smith accompagnata dalla figlia, così come della senatrice Liliana Segre. Immancabile invece la ballerina Carla Fracci, volto storico della manifestazione, sia sul palco che tra il pubblico, che come ogni anno ha scelto un total white.

