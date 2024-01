Georgina Rodriguez dalle Maldive posta foto… del suo lato B

Compleanno con i piedi nella sabbia per Georgina Rodriguez. Il 27 gennaio la modella ha compiuto trent’anni. Un traguardo importante, che merita di essere celebrato in grande stile. Georgina è volata alle Maldive, per trascorrere alcuni giorni insieme ai figli e agli amici più cari. Ma la mancanza di Cristiano Ronaldo si nota.

Una vacanza di lusso

La bandiera delle Maldive e un cuore rosso: è così che Georgina Rodriguez svela ai suoi 56 milioni di follower la meta scelta per spegnere trenta candeline. Nel post ci sono una sfilza di immagini, a partire da quella in aereo. Niente volo di linea per Georgina che, anche in questa occasione, ha optato per un charter privato. Non è il solito jet di famiglia, bensì un modello più spazioso, necessario per poter trasportare tanti amici. Lei, ovviamente, siede in prima fila. Mentre poggia il braccio su un cuscino con ricamato il suo nome, Georgina mostra l’outfit da viaggio. Felpa Alo (118 euro), sweatpants e sneakers Nike: il look è comodo ma a spiccare, ben posizionata al suo fianco, è la Birkin di Hermès in coccodrillo marrone. Un pezzo unico, in vendita a circa 60mila euro.

I look di Georgina alle Maldive

Il 21 gennaio Georgina Rodriguez aveva presenziato a un evento esclusivo in Arabia Saudita. Per i Joy Awards, andati in scena a Riyad, si era presentata con un outfit super sexy, composto da un vestito argento tutto glitter che sottolineava il décolleté. Registro completamente diverso per la fuga alle Maldive ma i suoi outfit sono altrettanto sensuali. Bendecida. “Benedetta” scrive Georgina su Instagram, nel condividere alcuni scatti della sua vacanza. Le cene a lume di candela con gli amici, le corse sul bagnasciuga, il relax in barca. Gli abiti che la Rodriguez ha messo in valigia richiamano i colori del resort in cui si trova. Il lungo abito semitrasparente di Mango (59,99 euro) con cuciture a vista ricorda le tonalità del mare mentre il minidress verde di Seroya (295 euro) è in pendant con la folta vegetazione tropicale.

Con il lato B in mostra

Per un vacanza al mare ci vogliono tanti bikini. Georgina Rodriguez deve averne messi molti in valigia… e sono tutti super maliziosi. Appassionata di fitness, l’influencer ama esibire le forme toniche. In tema di swimwear, Georgina sembra prediligere il perizoma. Gli scatti dove cammina sulla sabbia, mano nella mano con la figlia, fanno palpitare i cuori. Stesso mood per una serie di immagini dove posa sotto le palme. La Rodriguez indossa una canottiera camouflage di Dior, pezzo vintage appartenete all’iconica collezione Rasta disegnata da John Galliano nei primi anni Duemila. Il top è abbinato a un tanga verde bosco e a un paio di occhiali trasparenti di Chanel, anch’essi in pieno stile Y2K.

Dov’è CR7?

Felicità e divertimento per Georgina Rodriguez alle Maldive, che non sembra preoccuparsi per la mancanza di Cristiano Ronaldo, rimasto in Arabia Saudita per gli impegni sportivi. Da oltre un anno infatti lui è un attaccante della squadra di calcio dell’Al-Nassr. In occasione del trentesimo compleanno, lui le ha mandato un video d’auguri, che lei ha prontamente condiviso sui social. Le voci di crisi si rincorrono puntualmente ma, post dopo post, i due confermano la solidità del loro legame. E chissà che CR7 non decida da raggiungerla a sorpresa sull’atollo nell’Oceano Indiano. Intanto, guarda nella gallery tutti i look da mare di Georgina.

