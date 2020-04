I pantaloni della tuta must have di quarantena: dalla Ferragni alla Wintour

Tutti a casa, comodi sul divano. Archiviato completamente il glamour nelle vite e nelle bacheche social delle vip, i comfy look la fanno da padrone. Insieme alle felpe e ai pigiami, se c’è una cosa che mette d’accordo tutti sono i pantaloni della tuta. La quarantena ha ridato dignità a questo capo che in poche si sognavano di mostrare in occasioni pubbliche, men che meno Chiara Ferragni!

Diciamolo, non sono i leggings a vestire le nostre giornate ma i confortanti pantaloni della tuta. Sweatpants o tracksuit bottoms, per usare un vocabolo meno “sfigato” ma la sostanza rimane la stessa. Elettra Lamborghini li sceglie ovviamente leopardati, Taylor Mega li sfoggia aderenti, Paola Turani ne indossa solo Adidas.

Giulia De Lellis li compra basic e low cost da Primark, Elisa Isoardi li preferisce neri perché non si macchiano in cucina, la Ferragni usa prevalentemente quelli della sua linea ma li alterna ad altri di differenti marche.

Ciò che non credevamo di poter mai vedere sono invece i pantaloni della tuta di Barbara d’Urso, Simona Ventura e Daniela Santanchè. Le signore sono in buona compagnia: a testimoniare che è questo il must-have del periodo ci pensa direttamente Anna Wintour. La giornalista che detta le regole della moda ha sancito con un post che sono cambiati i costumi.

In quarantena succede anche questo! Guarda nella gallery questi comodissimi outfit.

Related Posts