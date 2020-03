Look del mese di marzo: dallo smart working al… divano

Le immagini delle star nei loro look da red carpet o a spasso per un po’ di shopping sembrano così lontane. Frivolezze, certo, che facevano però parte della nostra vita quotidiana. Nessuno, famosi e non, può permettersi adesso il lusso di una passeggiata o di un’uscita con gli amici. La quarantena forzata è l’arma messa in campo da quasi tutto il mondo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Anche al tempo del Covid-19 però bisogna pur vestirsi ed è così che le star hanno iniziato in queste settimane a sfoggiare sui social i loro look casalinghi. Sono molti gli outfit comodi, dai jeans morbidi ai leggings fino a maglie larghe e felpone. Chiara Ferragni posta aggiornamenti quotidiani direttamente dal suo armadio. Per lei tante tute della sua linea Chiara Ferragni Collection ma anche un sensuale look bianco di Skims, il brand di Kim Kardashian.

La comodità la fa da padrona a casa di Linda Morselli, scherzosa con la felpa Converse della capsule Hello Kitty. Taylor Mega è più sexy che mai tra le quattro mura, dove posa imbronciata con un completo rosso di Fashion Nova che svela la pancia tonica. Anche tra le star spopolano in questi giorni gli esperimenti culinari. Diletta Leotta, stretta in una maglia corta e nei micro shorts, sorride davanti a una golosissima crostata mentre Elisa Isoardi opta per un look total black, con maglione Alberta Ferretti e pantaloni Adidas.

Il nero è il colore scelto da molte altre star. C’è chi lo declina in look sportivi, come Aurora Ramazzotti in Nike e chi lancia un messaggio attraverso i vestiti. E’ il caso di Caterina Balivo che indossa la tshirt di Chiara Boni con la scritta Smile For Italy. Sbircia nella gallery gli outfit da quarantena dei famosi.

Related Posts