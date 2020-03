Coronavirus, gli outfit della quarantena di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni muove milioni di persone. L’imprenditrice digitale è in grado di influenzare gli acquisti dei suoi follower. Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus però la Ferragni sta facendo molto di più. Chiara infatti si è fatta portavoce per sensibilizzare su questa tragedia, lanciando anche insieme al marito Fedez una raccolta fondi per la creazione di un nuovo reparto di terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano. In pochi giorni dall’inizio della loro ammirevole iniziativa sono stati donati da ogni parte del pianeta oltre 4 milioni di euro, subito messi a disposizione della struttura.

In casa tra giochi e cucina

Le giornate in quarantena di Chiara Ferragni trascorrono tra la condivisione con gli utenti di informazioni importanti, i giochi con il figlio Leone e la preparazione di dolci con il suocero Franco Lucia. Come tutti sappiamo però, Chiara è diventata una potenza mondiale grazie al suo occhio per le tendenze e al suo ruolo nel mondo della moda. Impossibile quindi per lei non renderci partecipi dei suoi outfit domestici.

Vestirsi per stare meglio

“Anche se a volte pensiamo che, dovendo stare a casa, non sia importante vestirci io vi suggerisco di fare qualcosa ogni giorno che che vi faccia sentire meglio”. Con queste parole Chiara Ferragni ci invita nel suo armadio, per mostrarci i suoi look quotidiani. Molte le tute, comode e funzionali, quasi tutte della sua linea Chiara Ferragni Collection.

I look domestici

Per la diretta social insieme ad Andrea Bocelli, che ha cantato alcuni brani e intrattenuto i fan, Chiara Ferragni era elegantissima con una tuta nera di paillettes di The Attico. Il completo più comodo è quello, bianco ed elegantissimo, di Skims, il brand super ricercato di Kim Kardashian. Dal microtop bianco qualche follower vede spuntare anche un pancino. Non mancano i capi della limited oreobychiaraferragni (leggi qui della sua collaborazione con i biscotti Oreo), in vendita da poco e i cui proventi verranno interamente devoluti all’emergenza coronavirus in Italia. Le pantofole di visone firmate Louis Vuitton sono invece il comune denominatore dei look della Ferragni: chic e caldissime. Sbircia nella gallery tutte le mise casalinghe di Chiara.

