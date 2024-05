Seno nudo, tanga, trasparenze: la settimana bollente di Doja Cat

La rapper ha stupito al Met Gala con il look wet ma il meglio (in quanto a provocazione) è per le strade di New York

Come ci si distingue in una fiumana di star di calibro mondiale, vestite di tutto puntoe corredate di gioielli di lusso, make-up da favola, acconciature uniche? Spogliandosi. Deve aver pensato più o meno questo Doja Cat, nell’immaginarsi il suo look per il Met Gala. La cantante però ha fatto di più, trovando il modo di tenere alta l’attenzione su di sé per tutta la settimana dell’evento più atteso dell’anno.

E’ amore con Guram Gvasalia?

Il tutto è iniziato qualche giorno prima del Met Gala, in calendario ogni anno nel primo lunedì di maggio. Una volta atterrata a New York, Doja Cat ha iniziato a farsi vedere in giro. I suoi look sono talmente insoliti da attirare le curiosità di fotografi e passanti. Tutti gli outfit della rapper californiana sono firmati Vetements, brand irriverente che non ha paura di osare. In questa settimana la cantante si è sempre fatta vedere in pubblico in compagnia di Guram Gvasalia, designer del marchio. Dai media americani arriva una notizia inattesa: i due non sarebbero impegnati solo in questioni lavorative ma starebbero vivendo anche un’intensa storia d’amore. Nulla di confermato ma le foto di Doja e Guram insieme, abbracciati e molto affiatati, sono alquanto esplicative. Solo business o c’è dell’altro?

Pellicola, lenzuolo e… asciugamano

Cos’hanno fatto Doja Cat e Guram Gvasalia in giro per New York? Di tutto e di più. Per prima cosa, i due si sono diretti in un piccolo supermercato. Per curiosare tra gli scaffali la cantante ha sfoggiato un insolito completo, composto da reggiseno a fascia e micro gonna. Entrambi trasparenti, ricordano la pellicola alimentare, e avvolgono maliziosamente il suo corpo. Altro giorno, altro look: ecco Doja dirigersi da Cartier con addosso… un candido lenzuolo. Lei tiene il maxi telo con una mano ma, nonostante l’abbondante tessuto, è impossibile nascondere tutte le nudità: in un attimo spuntano sia il perizoma nero che una parte di seno. Il look più divertente è però quello sfoggiato poche ore prima del Met Gala, composto da un semplice asciugamano bianco in spugna portato a minidress. Etichetta in bella vista, sembra proprio un asciugamano Ikea, anche se firmato Vetements. E il colosso svedese dell’arredamento ha subito cavalcato via social la citazione: “Introducing the DÖJA Towel dress”.

Il “Wet” Gala

All’edizione 2024 del Met Gala ne abbiamo viste di ogni. Il tema era The Garden of Time e le star si sono vestite a tema: tra fiori e uccelli non sono però mancati gli outfit sexy e rivelatori. Doja Cat non sembra aver centrato appieno il tema bucolico, legato anche alla sfuggevolezza del tempo. La cantante ha infatti deciso di proporre un mood tutto suo, ribattezzando l’evento “Wet” Gala. Il motivo è presto detto: Doja si è presentata con un look… bagnato. Una lunghissima maglietta bianca all’apparenza inzuppata d’acqua aderiva a seno e natiche, per un effetto bollente. Ai piedi la star calzava delle altissime platform con la zeppa in plexiglas. E’ degno di nota anche il make-up, con tante lacrime argento che scendevano lungo il viso.

Nude look all’after party

L’outfit più provocante di Doja Cat nella settimana del Met Gala è arrivato però a tarda notte. Dopo l’evento, lei e Guram Gvasalia si sono recati a uno dei tanti after party. All’uscita dal suo hotel, dove è passata per cambiarsi, la rapper indossava un voluminoso piumino bianco. Poco dopo però ecco il look svelato in tutto il suo… eccesso. Total nude look per Doja (anche Rita Ora ha fatto uno scelta simile), con un paio di collant color carne, abbelliti con il logo Vetements in tonalità, abbinati a un crop top a maniche lunghe realizzato nello stesso tessuto sheer. Un capo così trasparente da mostrare interamente in seno, con anche quella che sembra la cicatrice dell’intervento per le protesi. La star si mette in posa, ammicca, sorride: la sua è stata una settimana infuocata… guardala nella gallery.

Related Posts