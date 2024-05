Chiara Ferragni scatenata sul toro meccanico: il look è sexy

Pantaloni in pizzo e top in rete trasparente: l'influencer si veste a tema per il party country

La vita da single di Chiara Ferragni prosegue all’insegna del divertimento. Dopo i mesi bui per lo scandalo pandoro e la separazione da Fedez, l’imprenditrice sta gradualmente tornando a sorridere. Al suo fianco ci sono la famiglia d’origine, i figli e i tanti amici che in questi mesi non l’hanno mai abbandonata. Viaggi in compagnia e feste di compleanno: ecco come Chiara ha trascorso gli ultimi giorni. Ovviamente, i suoi look attirano sempre la curiosità dei follower.

Pilates a Los Angeles

Dopo Dubai con i figli, Venezia per lavoro e una puntatina a Monte Carlo, Chiara Ferragni è volata a Los Angeles insieme a un gruppo di amiche e al fidato hairstylist Manuele Mameli. Chiara and friends si sono dedicati a una serie di lezioni di pilates, in un’esclusiva palestra della città californiana. Outfit casual per la Ferragni, con reggiseni sportivi, leggings e felpe over. L’influencer però non ha rinunciato a un po’ di sensualità, aspetto di sé che sembra aver riscoperto nelle ultime settimane, da quando ha iniziato ad abbracciare la sua nuova realtà. Il completo rosa di Margherita Maccapani svela gli slip e il seno nudo, i pantaloni e il top a quadri di Lunatic fasciano il corpo slanciato, il minidress azzurro di Cormio è lezioso e… malizioso: l’imprenditrice gioca con la moda, continuando a lanciare tendenze e ad essere copiatissima, nonostante tutto.

Buon compleanno, Chiara!

Il 7 maggio Chiara Ferragni ha compiuto 37 anni. Ad aspettarla in cucina al risveglio c’erano Leone e Vittoria, con una crostata di frutta. “Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco” ha scritto lei su Instagram, ringraziando anche tutti i follower per l’affetto dimostrato in questi mesi. Dopo un pranzo nel suo ufficio di Milano, è arrivata l’ora del party serale. La regina della festa non poteva che scegliere un outfit degno di nota. Il lungo abito rosso, con profondo spacco laterale, è caratterizzato da due rose di tessuto in tonalità sul seno. Firmato Arrabal, era abbinato a un paio di sandali in vernice di Paciotti. Nel suo floral dress Chiara si è goduta l’evento, tra balli e desideri espressi nel soffiare sulle candeline.

Cowgirl sul toro meccanico

Altra sera, altro party per Chiara Ferragni. A questo giro si festeggia il compleanno di Andrea Adamo. In una serra alle porte di Milano, lo stilista ha riunito gli amici più cari, tra cui Anna Dello Russo e Gilda Ambrosio, per un party di puro divertimento. Cappelli da vaquero, pantaloni in pelle, balle di fieno, luci di paese: il tema per la festa è il country, trend molto in voga quest’anno. All’evento Chiara non si è risparmiata, dimenandosi, da sola o in compagnia, su un grosso toro meccanico, come nella migliore tradizione western. Per l’happening che richiama un rodeo tutti gli invitati si sono abbigliati a tema, Ferragni compresa. Wide pants in pizzo nero con lunghe frange, top in rete con reggiseno e, ovviamente, cowboy hat. Ogni occasione ha il suo look e Chiara Ferragni li centra tutti: guardala nella gallery.

Related Posts