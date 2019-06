4 matrimoni e… un’unione civile: le spose vip

Impazza la stagione dei matrimoni: la curiosità sugli abiti da sposa è alle stelle. Tutti cliccano in rete per vedere (e giudicare) le spose famose. Vogliamo allora proporvi una selezione di ciò che hanno indossato fino ad ora le vip all’altare: romantico, sexy, colorato… qual è il più adatto a voi?

Max Pezzali e Debora Pelamatti (28 aprile 2019)

Un prezioso vestito Atelier Emé dalla delicata tonalità “dusty rose” che sfuma nel cipria grazie a giochi di sovrapposizione, con corpetto luminoso la cui decorazione termina in una cascata di fiori sull’ampia gonna.

Il gossip: la sposa ha raccontato di aver visto questo vestito per caso su Instagram, ben prima di ricevere da Max la proposta di matrimonio. Dopo averne provato molti altri, la scelta è comunque ricaduta su quello.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia (19 maggio 2019)

Trionfo mediatico per l’unione civile tra Eva e Imma. Entrambe hanno scelto una creazione di Enzo Miccio: cipria con applicazioni floreali per Eva, che era iperfemminile, un tailleur blu mannish per Imma.

Il gossip: le unioni civili fanno sempre discutere… stavolta a beccare qualche critica è stato il completo di Imma Battaglia, giudicato inadatto al ruolo di una moglie. Enzo Miccio ha prontamente risposto alle critiche.

Alessia Macari e Oliver Kragl (20 maggio 2019)

Un abito molto sexy, questo Atelier Rafyva della Cioci, dotato di inserti trasparenti laterali, gonna a sirena che confluisce in un ampio strascico e scollatura strizzata, resa ancora più provocante dalle forme della sposa.

Il gossip: mancava alla cerimonia il padre della Macari, assente per lungo tempo dalla vita di Alessia. Ma il vero gossip è un altro: pare ci sia stata una lite furibonda tra gli sposi durante la prima notte di nozze. Lei smentisce ma la polizia è stata chiamata sul posto…

Clarissa Marchese e Federico Gregucci (30 maggio)

Spalle scoperte, corpetto strutturato e gonna a sirena per questo abito da sposa Galia Lahav che si avvale di uno scenografico velo adornato di pizzo a coprire, in chiesa, ciò che verrà mostrato al party.

Il gossip: la sposa non resiste e risponde, con un post velenoso sui social, alle critiche fatte al suo vestito. Poi si pente e cancella il post. Nervosa per le nozze?

Lorella Boccia e Niccolò Presta (1 giugno 2019)

Lorella ha indossato due outfit Blumarine: il primo molto femminile, con silhouette a sirena, corpetto in pizzo, gonna fluida e cappa abbinata, successivamente un tailleur pantalone impreziosito da cristalli Swarovski.

Il gossip: Lucio Presta, padre dello sposo era anche il testimone di Lorella. Alle nozze, però, non era presente Paola Perego, seconda moglie di Lucio dal 2011: equilibri familiari precari?

