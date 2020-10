A Tu si que vales, Belen Rodriguez copia Elodie

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Mai visto 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

A Tu si que vales come di consueto è Belen Rodriguez a dare il benvenuto ai telespettatori: “E’ sabato era, è la festa del talento, di chi ha la passione e il coraggio di mostrarlo su questo palco”. Affiancata come sempre dai due fidi compagni, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, la showgirl argentina esordisce come ogni sabato con un nuovo look e un sorriso grintoso, prima di sedersi dietro alla cattedra dei conduttori. Pochi secondi di intervento, ma in prima serata: una buona esposizione mediatica, tanto basta per accontentare i fan desiderosi di vederla.

In queste cinque puntate, Belen Rodriguez non ha mai indossato i pantaloni. Dal long dress nero con spacco al vestitino rosa coi volant, è stato un susseguirsi di look che puntavano a scoprire le sue gambe leggendarie. Sabato scorso però, c’è stato il colpo di scena: oltre che ben sgambato, il vestito aveva una scollatura profonda e sagomata. Il florido décolleté di Belen ne era incorniciato e valorizzato. La collocazione centrale dei bottoni dorati offriva un naturale invito a posare lo sguardo.

A ben guardare, non è la prima volta che quell’abito va in televisione. Lo abbiamo visto sul palco più ambito d’Italia: era uno dei Versace indossati da Elodie a Sanremo 2020. La cantante, che vantava la collaborazione con la maison per tutta la kermesse, lo ha indossato la prima sera, facendo il pieno di consensi. Successivamente, quella scollatura iconica è stata il leit motiv dei suoi look sanremesi.

Quel minidress, semplice ma con una scollatura più che importante, oltre che ad Elodie è stato visto addosso anche a tante star internazionali, tra cui Jennifer Lopez: a questo punto, poteva mancare Belen Rodriguez?

Related Posts