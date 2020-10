Prima di restare incinta, e durante la gravidanza, Gigi Hadid si è dedicata alla sua abitazione. La top model ha fatto diversi investimenti immobiliari a New York e poco prima di dare alla luce la bambina ha finalmente mostrato alcuni scatti della sua super casa.

In questi ultimi anni Gigi Hadid ha pianificato con cura, valutato senza fretta diverse unità immobiliari di pregio e soprattutto non ha badato a spese. D’altronde, si tratta di una delle modelle più quotate (e ben pagate) del momento.

La Hadid ha fatto un primo acquisto costato 4 milioni di dollari nel 2015, poi un secondo appartamento da quasi 6 milioni nel 2018. Si tratterebbe di unità immobiliari in due condomini separati, da lei uniti in un unico appartamento su più livelli e con terrazzo: circa 500mq nel cuore di Manhattan.

Ha seguito il progetto l’architetto Gordon Kahn, assecondando e perfezionando la creatività di Gigi Hadid. Ben visibile l’uso di materiali naturali, marmo e legno in primis. Spiccano nell’appartamento oggetti vintage e dettagli alla moda. E poi opere d’arte contemporanea dei suoi autori preferiti. Ma vediamo tutto in dettaglio.

Arte e vintage

Un poltrona da barbiere in velluto, un paio di sci antichi e lo sportello posteriore di un veicolo Chevrolet appeso alle pareti testimoniano la passione per gli oggetti del passato. Fantasia e colore la fanno da padrone in tutta la casa. Gigi Hadid ha personalizzato gli ambienti con tappeti fantasia e opere d’arte contemporanea.

Tra questi spicca una tela dell’artista Eamon Harrington che recita il benvenuto per gli ospiti di “tutte le età, colori, taglie, culture, generi, credi, religioni, tipi, persone”.

Una grossa tela asimmetrica floreale sui toni del giallo arreda invece la zona pranzo, un’altra con un pattern geometrico a sfondo blu è appesa di fronte alle scale: entrambe sono opera di Austyn Weiner, artista californiana e amica di Gigi.

Moda e convivialità

Protagonista del living il Mah Jong, il divano Roche Bobois progettato nel 1971, che affianca e sovrappone i tre elementi di base in una composizione dalle infinite combinazioni. Non stupisce che Gigi Hadid abbia scelto rivestimenti disegnati da Missoni e Jean Paul Gaultier. Un plaid MSGM è appoggiato tra i cuscini, riviste d’antan sul tavolino, il tutto adagiato su di un tappeto di maglia.

Alle spalle del divano, la zona pranzo: un ampio tavolo con panche in legno ricoperte da cuscini in pelle, le stesse che si trovano dislocate in altre parti dell’appartamento.

Dettagli gialli personalizzano la cucina, situata nello stesso ambiente e composta da moduli bianchi personalizzati da decorazioni in pasta colorata. Sul top spicca un grosso recipiente pieno di palline da biliardo a mo’ di fruttiera.

A letto con Gigi

In camera da letto una grande testata in legno naturale, contrasta con le lenzuola chiare e tradizionali. E’ abbinata ai comodini, su cui poggiano delle abat-jour realizzate a mano dal ceramista Sean Forest Roberts.

In bagno, ampie lastre di marmo chiaro dalle venature grigie rivestono l’ambiente: alle pareti, una coloratissima composizione di copertine del The New Yorker, periodico statunitense noto per aver pubblicato opere di disegnatori tra cui Fortunato Depero. Separata da una vetrata, la vasca da appoggio è affiancata da una doccia senza box, con rubinetteria stile industriale.

Le stanze private

E’ ipotizzabile che l’appartamento sia dotato anche di una bella cabina armadio. In uno scorcio s’intravede un grande espositore di borse: immancabile per la top model che sicuramente possiederà le migliori in circolazione, oltre ad un corposo guardaroba.

Non si sa nulla invece della cameretta per la bambina di Gigi Hadid e Zalyn Malik, ma di sicuro alle pareti troverà posto il nuovo quadro astratto regalatole dalla “zia” Austyn.

