Da Lady Gaga a Zendaya, l’autunno 2020 profuma di… star

Lady Gaga testimonial di Valentino, Bella Hadid volto di Versace, Zendaya per Lancome e non solo...

Mai come quest’anno l’autunno porta con se un profumo deciso e intenso: quello delle star. Sono tante e super famose quelle scelte dalle maison come testimonial delle loro fraganze.

Valentino, ad esempio, per il suo Voce Viva ha trovato ideale il volto di Lady Gaga. Chi meglio di lei avrebbe saputo raccontare un eau de parfum così audace e iperfemminile? Dal canto suo, invece, Kim Kardashian non poteva sperare in una testimonial migliore di se stessa per Diamond II, l’ultimo nato del suo brand KKW Fagrances. Con le sorelle Khloe e Kourtney ha pensato tre fragranze ispirate alle loro personalità forti e seducenti. Anche la presentazione è d’impatto: le boccette ricordano il rubino, lo smeraldo e lo zaffiro.

Pure Versace ha puntato su due donne dallo spirito forte e audace per lanciare i sui nuovi profumo: Bella Hadid per Dylan Blue, Hailey Bieber per Dylan Turquoise. Due fragranze che inneggiano alla sensualità della donna, con note fruttate per la prima, esotiche per la seconda. Un servizio fotografico provocante e patinato insieme, realizzato tra il mare e la spiaggia, mostra le due muse della maison italiana al top del loro splendore.

Idole, il nuovo profumo di Lancome, unisce grinta e dolcezza puntando su Zendaya, scelta come beauty ambassador dalla maison. Pensato appositamente per le nuove generazioni, l’eau de parfum ha una bottiglia tra le più sottili al mondo (solo 1,5 cm).

A proposito di packaging, quello di Good Girl di Carolina Herrera è ormai iconico. La scarpetta dal tacco a spillo per la versione Supreme (lanciata quest’anno) si illumina di glitter per ispirare glamour e sicurezza. “Cenerentola” d’eccezione ancora Karlie Kloss che dal 2016 presta la sua immagine alla fragranza.

Ci sono anche Irina Shayk e Cristiano Ronaldo tra le star scelte dai top brand per lanciare il nuovo profumo: guardali nella gallery…

