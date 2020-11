Georgina Rodriguez, il look per andare sul set vale più di 50mila euro

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore Per tutte le tasche pericolosamente sexy 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Quando Cristiano Ronaldo è risultato positivo (asintomatico) al coronavirus tutte le attività della famiglia sono state messe per forza di cose in stand-by. Il calciatore della Juventus, la fidanzata Georgina Rodriguez e i 4 figli hanno iniziato la quarantena. Il 30 ottobre, dopo 19 giorni, CR7 ha finalmente avuto esito negativo dal tampone. Lui è tornato ad allenarsi, i bambini sono tornati a scuola e Georgina ha ripreso la sua vita da modella.

Se in passato Georgina Rodriguez veniva appellata solo come la compagna di Cristiano Ronaldo, ora la 26enne spagnola di origini argentine è una star per conto suo. Invitata agli eventi, protagonista sul palco, testimonial nelle campagna pubblicitarie: la Rodriguez lavora e guadagna. Una volta uscita ufficialmente dall’isolamento fiduciario, Georgina non ha perso tempo e si è diretta a Milano per uno shooting fotografico.

Georgina Rodriguez ama il lusso e no ne ha mai fatto mistero. Il look scelto per andare in studio è, ovviamente, costosissimo. Seduta per il make-up la modella ammicca alla fotocamera con addosso una tuta di Dior a stampa Oblique (circa 4mila euro). Ai piedi le ciabatte Oran di Hermès (485 euro), in una vibrante tonalità di azzurro. Ma il pezzo più lussuoso dell’intero outfit è la borsa, una Birkin (sempre Hermès) in coccodrillo nero. Il suo valore? Circa 50mila euro.

Non si sa ancora per quale progetto fosse sul set ma sappiamo con certezza che negli ultimi mesi Georgina Rodriguez ha prestato il suo volto e il suo corpo da sogno per molti servizi fotografici. Se su Mujer Hoy è elegantissima in bianco e nero, su Paris Match è sensuale più che mai, in posa nella sala dello yacht di famiglia con un body che sottolinea le gambe toniche. Smessi i panni della modella, Georgina, da Milano è tornata a casa dai suoi bambini, a Torino. Abbracci e giochi in cameretta, sempre con addosso la preziosa tuta di Dior. Che mamma fashion!

Related Posts