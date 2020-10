Il sederone di Ashley Graham? E’ merito degli spaghetti

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Personalizzato idea regalo un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con la sua energia dirompente Ashley Graham è stata una delle protagoniste indiscusse della Milano Fashion Week. Nella prima edizione ai tempi del Covid, tra virtual show e gel igienizzante, l’americana è arrivata come un tornado in città, sprizzando vitalità da tutti i pori.

La curvy più desiderata

Le sue curve esagerate l’hanno resa una delle modelle più famose del mondo. Stagione dopo stagione si moltiplicano i brand che la vogliono come testimonial e i fotografi per cui posa. La sua battaglia contro il body shaming l’ha trasformata in un’icona. Stimata da uomini e donne, Ashley Graham ha fatto del body loving un portabandiera. La top invita puntualmente i suoi follower ad amarsi così come sono e a combattere contro le discriminazioni.

A Milano Ashley Graham ha selezionato accuratamente le sfilate a cui partecipare. Da Etro era una visione in un abito blu notte lungo fino ai piedi con una cintura che le strizzava la vita e il bustino a cuore che sottolineava il seno. Più romantico l’outfit portato in passerella da Fendi, composto da un abito trasparente in fantasia floreale.

I love pasta

Lasciati a casa il marito e il figlioletto neonato (nel frattempo è già tornata da loro), la Graham si è goduta appieno tutto quello che l’Italia ha da offrire. In una serie di scatti bollenti pubblicati su Instagram Ashley Graham si fa ritrarre con addosso pochi capi tra cui un micro top di Alexander Wang (540 euro) e la Peekaboo Iseeu East-West di Fendi (3mila euro). L’unico protagonista nelle foto però è il suo corpo burroso. Alla fine ecco comparire anche la foto di un piatto vuoto e ben ripulito, resta giusto un po’ di sugo di pomodoro, a indicare quanto la sua cena milanese in albergo sia stata apprezzata. “Sembra che gli spaghetti siano andati dritti sul mio sedere”, scrive lei ironicamente. Come darle torto?

